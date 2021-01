Enchaîner les réunions en visioconférence sur Zoom, Meet ou Teams est devenue une habitude depuis quelques mois… Même si les appels vidéos sont pratiques, il est parfois délicat de quitter une réunion lorsqu’une personne parle ou de disparaître d’un coup pour rejoindre une autre réunion.

Meet Cam est une application gratuite, qui permet d’ajouter des minuteurs, des comptes à rebours, des GIFs ou encore des emojis à une vidéo lors d’un appel en visio. L’outil superpose tout simplement divers widgets visuels sur l’image de la caméra. Meet Cam fonctionne avec Zoom, Hangouts et toute application utilisant une caméra.

Un outil qui améliore les visioconférences pour tous !



Aujourd’hui 4 widgets sont disponibles sur Meet Cam. Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, Meeting Timer affiche le temps restant de la réunion. Chacun est prévenu et la discussion peut rester focus sur les sujets importants, pour être dans les temps.Countdown Timer affiche tout simplement un compte à rebours durant la réunion en ligne, permettant à tous les participants de s’en tenir à l’essentiel et à communiquer dans un temps imparti.

Headline affiche une information importante en bas de l’image. Ainsi, une personne qui rejoint en cours de route la réunion sait quel est le sujet clé de la discussion ! Enfin, comme l’hiver est là, Meet Cam propose un mode Snow, qui affiche des flocons de neige sur l’image.

Des nouveautés à venir

Dans les prochaines semaines, Meet Cam va se doter d’un grand nombre de nouveaux widgets. Parmi ces derniers, on peut citer les GIFs, qui permettra d’afficher un GIF et rendre la réunion plus détente ! Agenda permettra d’afficher les points clés de la réunion ou tout simplement de structurer une visioconférence.

Card Stack affichera un ensemble de post-its avec du texte. Pratique pour les brainstormings. L’outil proposera également un widget avec des bullet points, un arrière-plan virtuel etc.

Meet Cam est pour le moment uniquement disponible sous macOS. L’outil ajoute divers outils pratiques aux visioconférences ! Dans le même registre, Mindulmeets est une extension dédiée au bien-être numérique durant les visioconférences.