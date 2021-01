WeChat, filiale de Tencent, a tenu virtuellement sa conférence annuelle pour les développeurs et ses partenaires commerciaux. Durant une journée, la super application chinoise, qui fête ses 10 ans d’existence, a détaillé ses performances et les nouveautés qui se préparent pour ses plus d’1 milliard d’utilisateurs.

Il y a un an déjà, nous revenions sur la monétisation des mini-programmes de WeChat. Lancés en 2017 avec l’ambition de faire de l’application une plateforme similaire à l’App Store d’Apple, ces services tiers permettent aux utilisateurs de faire à peu près tout ce qui est possible en ligne : acheter des vêtements, commander de la nourriture, appeler un taxi, etc. WeChat a ainsi annoncé avoir facilité près de 250 milliards de dollars de transactions via ces mini-programmes. C’est deux fois plus qu’en 2019.

Les mini-programmes de WeChat comptent beaucoup de jeux, mais d’autres services très utiles pour la vie des Chinois en font également partie. Le service de messagerie est désormais une véritable infrastructure en ligne. Si l’on ignore le nombre de programmes tiers hébergés sur l’application, on sait qu’ils étaient déjà plus d’1 million un an après le lancement des mini-programmes, c’est-à-dire en 2018.

Tencent souhaite se servir des mini-programmes comme levier pour développer son secteur fintech, pour lequel les paiements numériques représentent une importante source de revenus. D’ailleurs, WeChat a annoncé le lancement de Minishop l’été dernier dans le but d’attirer les petits commerces sur son application mais aussi pour se rapprocher d’une plateforme d’eCommerce..

La conférence a également été l’occasion pour la firme de donner des chiffres sur ses audiences impressionnantes. Elle a ainsi révélé que ses jeux avaient dépassé les 500 millions d’utilisateurs mensuels grâce à une augmentation des utilisateurs féminins et d’âge moyen. En outre, 500 millions d’utilisateurs ont testé la fonctionnalité WeChat Search, tandis que 240 millions de personnes ont utilisé sa fonctionnalité de paiement lancée en 2019 et baptisée « paiement score ». Cette dernière est un système de notation fonctionnant comme un programme de redevance, « conçu pour établir la confiance entre les commerçants et les utilisateurs ». Enfin, 130 millions d’utilisateurs exploitent désormais la version de WeChat dédiée aux professionnels.

Le créateur de la super application, Allen Zhang, a donné des nouvelles du format de courtes vidéos lancé par le service pour concurrencer TikTok, sans pour autant révéler ses performances.