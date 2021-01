Pour créer un site, il existe plusieurs options. Cependant, toutes demandent du temps et un certain investissement. Le Content Management peut d’ailleurs être le plus gros problème. Pour gérer cela, beaucoup préparent des feuilles de calcul et les ajoutent à la console du site manuellement.

Un site web moderne en quelques instants

SpreadSimple propose une solution simple, basée sur des feuilles de calcul pour créer et gérer un site. L’outil utilise les données dans Google Sheets pour créer des sites avec des fonctionnalités personnalisables.



Le fonctionnement de SpreadSimple est le suivant. Dans un premier temps, il faut créer une feuille de calcul sur Google Sheet, avec par exemple une liste de l’inventaire. Il faut ajouter des lignes, des colonnes et les différentes données correspondantes. Ensuite, il suffit de copier le lien public et l’ajouter dans SpreadSimple. Un site web est ainsi automatiquement généré et ce dernier peut être personnalisé, avec des fonctionnalités comme : des filtres, la recherche, un panier, etc. Pour ajouter des images, il est possible d’en importer, mais aussi d’utiliser, directement SpreadSimple qui propose un partenariat avec Unsplash. Textes, polices, couleurs, tout peut-être modifié. Par ailleurs des templates sont proposés par SpreadSimple afin de ne pas se lancer dans le grand bain, sans base !

Pas besoin d’avoir des connaissances techniques

Un bouton achat peut être activé ou désactivé en fonction des besoins de chacun pour laisser les visiteurs acheter directement. Quand une commande est passée, une notification est envoyée directement par mail.

Pour publier le site, il est possible d’utiliser un sous-domaine SpreadSimple ou ajouter son propre domaine.

À noter et information importante, lorsque la feuille de calcul est mise à jour, le site web se met automatiquement à jour !

L’outil s’intègre évidemment avec d’autres solutions comme Google Analytics, Facebook Pixel, Hotjar, MailChimp ou Zapier…

Côté prix, SpreadSimple fonctionne sur un mode freemium. Pour 8 dollars par mois et par site, offre toutes les fonctionnalités permet surtout la visibilité pour les moteurs de recherche, la possibilité d’ajouter des scripts, de recueillir des leads par mail, de recueillir des paiements… Pour un temps limité, SpreadSimple est disponible en achat unique et pour une durée illimitée sur AppSumo, pour 59$ (au lieu de 480$) et 10 sites.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.