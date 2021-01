Au moment de réaliser une présentation, il arrive d’avoir le syndrome de la page blanche, ou plutôt de la présentation blanche. Quels visuels, quelle typographie, quel thème ? Des questions auxquelles il est commun de répondre en passant des heures sur Google à chercher le template adéquat.

Avec Graphue, fini la perte de temps ! Ce site propose plus de 150 templates de présentations pour PowerPoint, Keynote ou encore Google Slides. Avec cet outil, il est possible de créer des présentations avec le fameux effet « Wahou ». Chaque présentation contient une trentaine de slides uniques.

Des présentations uniques et utilisables sur plusieurs outils

Une fois sur l’outil, il est possible d’effectuer une recherche de template en fonction de l’outil utilisé pour réaliser la présentation : PowerPoint, Keynote ou Slides. Des mots clés peuvent également être entrés pour trouver la bonne présentation. Cabinet d’architecte, industrie de la food, finance, éducation, de nombreux secteurs d’activité sont proposés pour réaliser la présentation la plus pertinente. Les présentations peuvent être utilisées dans un but personnel et commercial.

Avant de télécharger un template, un aperçu est disponible ainsi que diverses informations sur la présentation comme : la dernière mise à jour, la taille du fichier, les dimensions des slides, le nombre de slides etc. Sous chaque template, des suggestions de présentations similaires sont également faites.

Graphue vient d’être lancé et une offre unique est proposée. Pour 39 dollars seulement, il est possible d’accéder à l’ensemble des templates à vie. L’offre permet de profiter des templates déjà en ligne, mais également ceux à venir. À l’avenir d’autres nouveautés seront proposées comme des polices d’écriture, des icônes des kits UI etc.

Avec cette offre, il est possible de réaliser des économies en profitant d’un grand nombre de templates, sans avoir besoin de payer à chaque nouveau template ou bien d’engager des frais pour un designer.

