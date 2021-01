Cocorico. Le géant américain Medium, plateforme d’articles en ligne qui cumule 170 millions de visiteurs mensuels, vient d’annoncer le rachat de Glose, start-up française spécialisée dans la distribution de livres numériques. Une acquisition qui permettra à Medium de « developper son offre », mais dont le montant n’a pas été divulgué dans le communiqué de presse envoyé conjointement par les deux entreprises.

Glose, la start-up française spécialiste de l’édition numérique

Fondée en 2014, Glose se présente comme étant un « hub de lecture » qui promet à ses utilisateurs de transformer leur façon de lire. Pour cela, la startup met à leur disposition une vaste librairie en ligne avec plus d’1,4 million d’ebooks et livres audio, consultables depuis ordinateur, tablette et smartphone, avec ou sans connexion. Plus encore, avec Glose, « les lecteurs peuvent participer à des groupes de lecture, partager leurs annotations sur les livres qu’ils lisent, suivre leur activité de lecture quotidienne et hebdomadaire et se fixer des objectifs de lecture ».

Pour Nicolas Princen, fondateur et CEO de Glose, l’objectif de son entreprise est le suivant : « aider les gens à lire davantage, et à tirer le meilleur de ce qu’ils lisent”. Une formule qui a séduit plus d’un million d’utilisateurs à travers le monde, tout comme elle a su attirer l’attention de Medium. « Nous sommes impressionnés par les produits et la technologie de Glose, mais aussi par leur partenariat avec des auteurs et des éditeurs », explique Ev Williams, CEO de la plateforme américaine et co-fondateur de Twitter, dans son communiqué de presse.

Avec cette acquisition, Medium enrichit son offre

Medium est plateforme de lecture et d’écritures de contenus longs particulièrement populaire auprès de la communauté tech, et qui accueille chaque mois 170 millions de visiteurs. Si son succès est incontestable, l’entreprise ne se repose pas sur ses acquis et cherche aujourd’hui à développer son offre. C’est dans ce contexte que l’acquisition de Glose entre en action.

Dans son communiqué de presse, la firme américaine explique que grâce à ce rachat, elle pourra « pour la première fois proposer des livres numériques et audios, en complément des millions d’articles que cette dernière recense déjà ». Des nouveaux contenus qui seront disponibles sous l’enseigne Medium Books, de laquelle Nicolas Princen prendra la tête.

Pour Ev Williams, les synergies existantes entre les deux entreprises sont claires : « Les livres permettent d’explorer une idée, d’aller plus loin. La grande majorité des idées du monde sont stockées dans des livres et des revues, mais elles sont très difficiles à consulter ou à partager. Avec Glose, nous voulons améliorer cette expérience au sein du vaste réseau de lecteurs et de rédacteurs engagés de Medium. Nous avons hâte de travailler avec l’équipe de Glose pour établir des partenariats avec les éditeurs afin d’aider les auteurs à atteindre plus de lecteurs ».

Un enthousiasme partagé par Nicolas Princen. Auprès de l’AFP, l’homme a déclaré : « On est très fiers d’avoir construit un succès français, et aujourd’hui on rejoint un groupe totalement aligné sur nos valeurs, et qui va nous permettre d’exposer notre technologie à un plus grand nombre de lecteurs, dans le monde entier ».