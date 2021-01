Sur GitHub, chaque utilisateur peut créer un profil plus ou moins détaillé. Grâce à ce dernier, il est possible de raconter l’histoire des projets développés, montrer ces derniers etc… GitHub permet d’ajouter des informations personnelles dans la biographie, un nom, d’utilisateur. Les utilisateurs découvrant un profil peuvent également voir les diverses contributions, les badges, les gigs…

Des informations plus ou moins importantes, qui ne sont pas forcément bien mises en avant. Simon L a décidé de changer cela avec GitHub Metrics. Un outil qui permet de générer plusieurs statistiques sur l’activité d’un compte GitHub et rend la lecture des informations plus claire ! GittHub Metrics génère des infographies pouvant être intégré à un profil GitHub, et cela offre plus d’informations aux personnes consultant le profil.

Un profil Github personnalisé et complet

Parmi les informations qu’il est possible d’afficher on retrouve des plugins qui montrent : une musique récemment écoutée, les langages les plus utilisés, le score PageSpeed, les projets en cours, un plugin affichant les derniers tweets, les derniers posts, les habitudes de code, l’activité, les sujets phares, les lignes de code ajoutées ou supprimées, les abonnés et abonnements…

3 types de templates sont disponibles pour le moment, d’autres sont à venir.

Les images générées peuvent être ajoutées n’importe, sur un site web, sur un profil GitHub… L’objectif étant de montrer les projets actifs et d’une manière plus générale les réussites et l’activité !