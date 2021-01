La société Nielsen, qui fournit des données pour les réseaux de radiodiffusion et de câble, a dévoilé pour la première fois les tendances de diffusion sur les services de streaming pour l’année 2020. Ces dernières donnent un bon aperçu de l’état d’esprit de la population durant cette année singulière.

Il est important de noter que les données ne concernent que les habitants des États-Unis qui ont regardé des films ou séries sur un service VOD via leur télé. Les supports tels que les tablettes, les ordinateurs ou les smartphones n’ont pas été pris en compte. Pour établir son classement, Nielsen a par ailleurs comptabilisé le nombre d’heures visionnées par série ou film présents sur Netflix, Disney+, Hulu et Prime Video. HBO Max, Apple TV+ ou encore Peacock n’y figurent donc pas.

Les trois séries les plus vues en 2020 ont toutes débuté lors de la décennie passée : The Office, Grey’s Anatomy et Esprits Criminels. La première série originale arrive en quatrième position ; il s’agit d’Ozark, œuvre originale signée Netflix. Cette tendance peut notamment s’expliquer par les événements dramatiques qui se sont produits durant l’année, avec des téléspectateurs souhaitant se replonger dans des shows réconfortants. Les séries Lucifer et The Crown ont également bien performé.

Il ne faut d’ailleurs pas oublier de prendre en considération le nombre d’épisodes disponibles pour chaque série : si Grey’s Anatomy en possède des centaines, Tiger King n’en propose que 8. La première cumule 657 millions d’heures visionnées en 2020 contre 260 millions pour la docu-série de Netflix. Au final, le succès de Tiger King, qui figure à la quatrième place du classement des séries originales, est très impressionnant. D’ailleurs, cette série, ainsi qu’Ozark, sont sorties au tout début du confinement, pouvant également expliquer leur important succès. Sur les 20 séries figurant dans le classement, une seule n’est pas diffusée par Netflix, The Mandalorian de Disney+.

Côté cinéma, c’est sans grande surprise la plateforme de Disney qui décroche 7 des 10 premières places. La Reine des Neiges 2, Vaiana et Comme des bêtes 2 (sur Netflix) occupent le podium. Quasiment tous les métrages dans ce classement sont des films familiaux, nul doute que les parents débordés n’ont pas hésité à les regarder avec leurs enfants (on rappelle que les plus jeunes adorent regarder les films plusieurs fois) pour s’occuper durant le confinement.