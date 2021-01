Ah, la joie des prises de rendez-vous. Entre le moment où l’on convient d’une réunion et le moment où tous les participants trouvent le créneau adéquat pour tous, il se passe… beaucoup de temps. Malgré les nombreux outils existants sur le marché pour faciliter la planification des rendez-vous, peu de solutions sont pratiques à utiliser à la fois pour l’organisateur et les participants.

C’est pourquoi Derrick Reimer a décidé de lancer SavvyCal. Cet outil permet de facilement fixer des rendez-vous entre deux parties, afin que tout le monde trouve le meilleur moment. L’idée étant que la personne recevant un lien pour prendre un rendez-vous bénéficie elle aussi du côté pratique !

Trouver le meilleur moment pour faire une réunion

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, le fonctionnement de l’outil est très simple. Un calendrier est disponible et montre les moments disponibles ou non. Il est possible de définir plusieurs paramètres comme la durée du rendez-vous, le type de rendez-vous, le lieu du rendez-vous (Google Meet, Zoom…).

Avant d’envoyer un lien, il est possible d’effectuer des modifications comme bloquer des créneaux disponibles, afin que ces derniers ne soient pas réservables. La personnalisation du lien permet d’ajouter le nom de l’autre personne dans le lien de réservation du rendez-vous, mais aussi son adresse mail…

Au moment de recevoir le lien, l’autre personne verra les créneaux disponibles et pourra superposer son agenda, afin de voir quelles sont ses disponibilités et celles qui collent avec l’autre personne.

Savvycal permet de recevoir des rappels avant un rendez-vous, mais aussi définir une limite de prise de rendez-vous par jour ou semaine… Pratique pour ne pas passer sa vie en rendez-vous !

Un outil pratique pour toutes les personnes participant à une réunion

Savvycal présente plusieurs avantages :

la personnalisation des liens , permettant de réduire les étapes pour trouver le créneau idéal

, permettant de réduire les étapes pour trouver le créneau idéal le destinataire du lien pour réserver un créneau peut superposer son calendrier à celui de l’expéditeur pour trouver le timing adéquat

à celui de l’expéditeur pour trouver le timing adéquat plusieurs durées de réunions sont être proposées, afin de réserver le temps nécessaire

Concrètement Savvycal présente des avantages pour la personne qui envoie un lien et celle qui veut réserver un créneau.

Savvycal peut être testé gratuitement durant 7 jours. Ensuite l’outil coûte 12 dollars par mois. Un petit prix pour offrir une expérience de planification de rendez-vous très pratique, qui a séduit un grand nombre d’acteurs comme le fondateur de Mailbrew, le fondateur de Summit et bien d’autres.