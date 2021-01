Pour faire la différence en ligne, il est important de se démarquer. Pour cela, nombreuses sont les marques et les entreprises à miser sur des designs originaux, qui sauront faire la différence. Cependant, tout le monde n’a pas les capacités techniques pour créer des visuels attrayants ou utiliser Photoshop ! Pour faire la différence sans devoir faire appel à des professionnels, il existe des outils !

Pixelied est un outil de conception riche en fonctionnalités, qui propose une vaste bibliothèque de plus de 2000 templates, de 3 millions de photos, d’icônes, d’illustrations et une sélection de palettes de couleurs et de vecteurs. Plus de 25 formats sont disponibles et l’outil est entièrement collaboratif, permettant de travailler en équipe, de partager des créations… L’outil se présente comme une alternative à des outils bien connus par les Community Manager à savoir Canva, Crello, PicMonkey ou bien Venngage.

Un outil de création complet aux nombreuses possibilités !

Le tableau de bord de Pixelied montre tous les templates disponibles : Post Facebook, stories, couverture d’événements, post Instagram, groupe Facebook, publicité Instagram, vignette YouTube, Pin sur Pinterest et bien d’autres. Bref, des templates pour toutes les plateformes utilisées ! Pour trouver facilement un template, ces derniers peuvent être triés par catégorie, couleur et mot-clé. Il est également possible de créer un visuel en partant d’une page blanche, aux bonnes dimensions.

L’éditeur de Pixelied permet de modifier les templates et les personnaliser. Couleurs, illustrations, police d’écriture (qu’il est possible d’importer), éléments, tout peut être modifié.

La suppression de l’arrière-plan se fait en un clic

Pixelied propose un outil permettant de supprimer l’arrière-plan de n’importe quelle image, grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, un peu comme le fait ZapBG ou encore Background Eraser.

Une fois le visuel créé, il est possible de le télécharger au format JPG, PNG ou bien PNG Transparent.

Un outil pour concevoir des visuels de manière collaborative

Dans l’outil Pixelied, tous les designs sont organisés dans des dossiers pour facilement les retrouver. Des espaces de travail peuvent également être créés pour ranger correctement les designs de chaque client, mais aussi ajouter des collaborateurs, des polices d’écriture…

Comme de nombreux outils, Pixelied est payant. L’outil est accessible à vie à partir de 49 dollars, avec toutes les fonctionnalités citées précédemment, la création de 5 espaces de travail et un accès pour un utilisateur. Si plus de personnes ont besoin d’utiliser Pixelied, d’autres offres sont proposées. Une version gratuite est également accessible permettant d’accéder à 200 templates.

Du mal à vous laisser convaincre ? Avec 5/5 en moyenne sur plus de 348 reviews sur Appsumo, Pixelied est un bestseller et les commentaires parlent d’eux même.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.