Alors que l’on apprenait tout juste que Google Stadia et GeForce Now seraient bientôt intégrés aux téléviseurs LG, le Wall Street Journal rapporte que la multinationale sud-coréenne a pris une participation majoritaire dans les actions de la société Alphonso Inc. Avec cette manœuvre, la firme montre son ambition de devenir un acteur majeur dans le domaine de la publicité pour le streaming.

En effet, la pandémie de Covid-19 a largement accéléré l’usage des services de streaming et créé des opportunités pour ceux qui vendent du temps publicitaire sur les applications et les plateformes de distribution. Ainsi, des géants de l’électronique tels que Samsung, Vizio et LG souhaitent en profiter et compléter leurs ventes de téléviseurs avec des revenus issus de la publicité.

L’investissement de LG dans Alphonso va dans ce sens. Cette dernière est en effet spécialisée dans les technologies, les données et les mesures pour la publicité télévisée. « LG Electronics fournit aux consommateurs son propre service de streaming gratuit et soutenu par la publicité, appelé « LG Channels », depuis 2016, et continuera à faire des efforts pour améliorer les services aux consommateurs », a déclaré Edward Lee, directeur de l’équipe commerciale de publicité de LG webOS, basée à Séoul. « L’objectif de cette acquisition est de tirer parti des logiciels, des analyses de données et des capacités d’activation des médias d’Alphonso pour tous les produits de divertissement à domicile de LG, principalement les téléviseurs intelligents, et de mieux répondre aux besoins des consommateurs en matière de consommation de contenu », a-t-il continué.

Le constructeur coréen a investi près de 80 millions de dollars pour une participation de près de 60% dans Alphonso. Les investisseurs actuels de l’entreprise vont être rachetés par LG dans le cadre de la transaction. Les actions restantes sont quant à elles détenues par les fondateurs de la firme ainsi que par certains de ses employés. Alphonso va ainsi être ralliée à une unité baptisée LG Ads, et va fournir ses outils pour l’achat de publicité, la gestion des données, ainsi que pour construire une offre complète de vente et de mesure des publicités télévisées en streaming. Selon Ashish Chordia, directeur général d’Alphonso, cela n’influera pas sur le travail de son entreprise pour d’autres fabricants de téléviseurs.

LG va ainsi pénétrer sur un marché en plein boom, où des entreprises telles que Roku connaissent une forte ascension. Il s’agit néanmoins d’un secteur très nouveau pour les constructeurs électroniques qui doivent s’adapter à un comportement consommateur en pleine évolution.