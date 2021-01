Bynder, une solution intuitive et personnalisable de digital asset management qui aide les organisations à réduire leur time to market, a mené une enquête auprès de 300 professionnels de la création et du marketing. Objectif : mieux comprendre comment ils s’adaptent à la crise de la Covid-19.

Quelles sont les priorités des marques ?

Cette étude révèle que 57% des sondés pensent que cette crise aura un impact durable sur leur marque et leurs efforts marketing. Fait intéressant, ils sont 36% à avoir augmenté le rythme de leur campagne marketing depuis le début de la pandémie de Covid-19 pour pallier un éventuel ralentissement de leur activité.

Dans ce livre blanc, vous découvrirez que plus de la moitié des répondants sont convaincus que la situation nécessite l’élaboration et la conception de nouveaux messages et de nouvelles campagnes en réponse directe à la crise de la Covid-19. 13% des sondés sont convaincus que cette crise aura un impact permanent sur leur marque.

27% des personnes interrogées par les spécialistes de Bynder affirment également qu’ils sont très inquiets de faire des faux pas qui pourraient ternir leur image de marque. Il y a donc un véritable sujet à ce niveau-là et les professionnels du marketing doivent être en mesure d’aider la marque à ne pas se tromper.

Des changements organisationnels au sein des équipes marketing

Autre fait marquant révélé dans ce livre blanc et palpable au quotidien au sein des entreprises : la crise de la Covid-19 a profondément modifié le travail quotidien des professionnels du marketing. Il y a le passage au télétravail certes, mais il y a aussi plus de temps passé à communiquer et à se coordonner pour 42% des sondés ou encore les efforts consacrés à la mise à jour des messages pour 38% des répondants. Si le fait de travailler à distance semble n’avoir eu qu’un faible impact sur la façon dont les marketeurs travaillent, la crise rebat les priorités et remet l’image de marque au cœur du débat.

Parmi les défis majeurs auxquels les équipes sont confrontées face au télétravail et aux changements organisationnels cités, on retrouve la perte du partage de connaissances, le manque de rapidité dans la mise en ligne des contenus, ou encore des difficultés au niveau de la coordination des équipes.

En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez que pendant cette période, il semble plus important que jamais pour les marques de se consolider et de rester proche de leurs valeurs.