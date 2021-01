Pour publier une application sur l’App Store ou le Play Store, les screenshots d’une application sont essentiels. Créer ces derniers demande du temps et surtout, ils doivent être de bonne qualité (nets, montrer les fonctionnalités clés ou le fonctionnement de l’application…). De bons screenshots peuvent améliorer les conversions. Une étape qui peut paraître toute simple et à laquelle il n’est pas forcément accorder assez de temps. Parfois, plus de 50 captures d’écran sont demandées, dans des tailles différentes.

Pour en finir avec les screenshots de mauvaise qualité, il existe plusieurs solutions comme AppScreens. Cet outil permet de générer facilement des screenshots pour les stores des applications, simultanément. AppScreens simplifie le processus de création des screenshots et offre de nombreuses fonctionnalités pertinentes ! Un outil très pratique pour les développeurs, les concepteurs et les entreprises développant des applications.

Gagner du temps avec des screenshots pertinents, au pixel près

À partir d’un seul design, AppScreens exporte toutes les tailles de capture d’écran requises pour les applications sur l’App Store et le Google Play Store.

AppScreens propose plus de 40 templates, basés sur les applications populaires sur les stores. 950 polices d’écritures sont proposées et 17 différents styles et couleurs d’appareils (iPhone, iPad, smartphone Android…) sont accessibles. Il est possible de les modifier et les exporter de manière illimité. L’outil propose des screenshots au format portrait ou paysage.

Un générateur de mockups dédié aux screenshots

C’est le seul outil qui offre la localisation, la traduction les arrière-plans panoramiques, du texte riche, des emojis… Le tout exporté en images JPEG ou PNG HD ! AppScreens peut traduire des screenshots en 38 langues !

De plus, la taille de police d’écriture s’ajuste automatiquement afin de garder une certaine uniformité.

L’importance des screenshots sur les stores d’application n’est plus à prouver. 70% des visiteurs quittent la page dans les 3 secondes s’ils n’aiment pas ce qu’ils voient. Avec des screenshots performants, la conversion des téléchargements peut être améliorée de 35% !

AppScreens est un outil payant proposé avec une offre très intéressante sur Appsumo. Un accès à vie est disponible pour 25 dollars seulement, durant une période de temps limitée. Cette offre permet de créer un nombre illimité de projets dans l’outil et d’exporter autant de screenshots que possible !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.