Amazon vient d’annoncer le lancement d’une plateforme en Inde destinée à aider les étudiants qui veulent intégrer des prestigieuses écoles d’ingénieur, rapporte CNBC. Baptisée Amazon Academy, son contenu est disponible gratuitement pour le moment, mais pourrait faire payer ses utilisateurs à l’avenir.

Utilisable via une application Android ou un site web, Amazon Academy prépare spécialement pour le concours Joint Entrance Examination (JEE), qui doit absolument être obtenu pour accéder à des universités d’ingénierie. La plateforme comprend notamment du matériel pédagogique, des conférences en direct et des évaluations en mathématiques, physique et chimie. Elle propose en outre des tests simulés en direct, qui imitent les examens du JEE.

« Amazon Academy vise à offrir une éducation de haute qualité et abordable à tous, en commençant par ceux qui se préparent aux examens d’entrée en ingénierie. Notre mission est d’aider les étudiants à atteindre leurs résultats tout en donnant les moyens aux éducateurs et aux partenaires de contenu d’atteindre des millions d’étudiants. Nous nous sommes principalement concentrés sur la qualité du contenu, l’analyse approfondie de l’apprentissage et l’expérience des étudiants. Ce lancement aidera les aspirants ingénieurs à mieux se préparer et à obtenir l’avantage gagnant en JEE », a déclaré Amol Gurwara, directeur de l’éducation chez Amazon India.

Ce n’est pas la première fois que la firme de Jeff Bezos lance des programmes d’éducation. En décembre 2020, nous vous parlions déjà de son ambition de former près de 29 millions de personnes au cloud computing à travers le monde. À travers Amazon Ignite, l’entreprise met également en relation les créateurs de contenus éducatifs avec les clients d’Amazon et les aide à vendre des leçons et des jeux à faire en classe sous forme de téléchargements numériques. Par ailleurs, d’autres membres des GAFA, comme Google et Apple, possèdent leurs propres programmes éducatifs. Le premier propose des versions personnalisables de plusieurs produits Google, tandis que le second offre des réductions aux étudiants et aux enseignants sur son matériel.

Le choix de l’Inde pour sa nouvelle plateforme est loin d’être anodin pour Amazon. En effet, le pays sud-asiatique pourrait contribuer à 20% de sa croissance d’ici cinq ans, et le marché indien possède l’intérêt de quasiment tous les géants technologiques, tant son potentiel est important.