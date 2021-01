La télévision n’est pas morte, elle évolue. Preuve en est avec la dernière annonce en date de LG. Lors du CES 2021, le constructeur sud-coréen a présenté sa nouvelle gamme de téléviseurs qui intégreront deux services majeurs de cloud gaming : Stadia de Google et GeForce NOW de Nvidia.

LG souhaite séduire les joueurs grâce aux intégrations de Stadia et GeForce NOW

Comme chaque année, le CES est l’occasion pour les plus grandes entreprises technologiques de présenter leurs dernières innovations en date. Au cours de l’édition 2021 de cet événement, LG n’a pas fait exception à la règle en présentant sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED, QNED et NanoCell, qui devrait être commercialisée dans les mois à venir. Sa particularité : l’intégration de Stadia et de GeForce NOW, deux des services de cloud gaming les plus réputés et aboutis du moment.

S’il était déjà possible de profiter de Stadia sur télévision au travers d’une ChromeCast, c’est la première fois que le service est intégré directement à une Smart TV. En ce qui concerne GeForce NOW, c’est une première absolue. Pour les deux services, c’est un pas important pour leur démocratisation au sein des foyers.

Pour en profiter, les utilisateurs n’auront qu’à télécharger les applications dédiées au sein du système d’exploitation de leur téléviseur LG. Ils auront alors accès au catalogue intégral proposé par les deux services, et pourront y jouer en connectant leur manette. Une simplicité d’utilisation qui permettra (peut-être) enfin au cloud de gaming de prendre toute sa dimension et, pourquoi pas, d’avancer vers son principal objectif : remplacer les consoles de salon traditionnelles.

La télévision s’adapte à son temps

C’est un débat qui existe depuis la naissance d’Internet et l’arrivée de nouveaux médias : la télévision va-t-elle finir par s’effondrer sous le poids de ces puissants concurrents ? Rien n’est moins sûr. Plutôt que de s’avouer vaincus, les constructeurs font évoluer leurs téléviseurs pour répondre aux nouveaux besoins de leurs utilisateurs. Les Smart TV sont désormais légion : YouTube, Netflix ou encore Amazon Prime y sont intégrés afin de faciliter leur accès depuis un téléviseur, tout comme une multitude de services connectés permettant de basculer simplement d’un écran à l’autre.

Une stratégie qui semble porter ses fruits. Au mois de mars 2020, plus de 15 millions de personnes se sont rendues sur YouTube depuis leur écran de télévision. Des résultats qui ont d’ailleurs poussé TikTok à signer un partenariat pour être intégré aux téléviseurs Samsung, mais qui prouvent surtout que la télévision, en tant qu’appareil, a encore de beaux jours devant elle.