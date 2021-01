Quand on se lance dans l’implémentation d’un CRM, il est indispensable de penser à l’optimisation de son ROI (return on investment). Comme le dit l’adage : “on ne pilote que ce que l’on mesure”. C’est précisément le cas pour votre stratégie CRM. Salesforce, leader mondial des solutions CRM, vient de publier un nouveau livre blanc dans lequel vous découvrirez six recommandations pour piloter votre stratégie et optimiser votre ROI.

Il y a un point sur lequel Salesforce insiste dans cet ebook : le Cloud. Salesforce vous explique que si vous optez pour une solution CRM basée dans le Cloud , vous allez vous affranchir des problématiques liées aux applications CRM déployées sur site. Dans ce livre blanc, vous découvrirez que le Cloud peut vous permettre d’éviter notamment des problèmes logiciels ou des mises à jour nécessitant quasi sytématiquement des frais supplémentaires. C’est un premier point important pour optimiser son ROI.

Dans un second temps, Karen D. Schwartz avance qu’il est important de miser sur des applications à forte valeur ajoutée. Oui, il existe des “applications métiers” qui incluent parfois des fonctionnalités issues des réseaux sociaux. En les intégrant directement à votre système CRM, vous pourrez gagner en automatisation de vos actions marketing ou encore en gestion de la collaboration avec vos équipes.

Autre point central dans l’optimisation du ROI soulevé dans le livre blanc de Salesforce : vous devez à tout prix opter pour une intégration mobile de votre solution CRM afin que vos commerciaux aient les bonnes informations même lors de leurs déplacements. C’est indispensable pour ne pas commettre d’erreurs et s’assurer du bon suivi des dossiers, notamment sur ces différents éléments constitutifs du métier de business developer : opportunités, contacts, actualités, informations sur le compte du prospect, etc.

Dans ce livre blanc, vous découvrirez le témoignage de Chronolife, une entreprise de la Health Tech qui équipe des t-shirts avec des capteurs et un algorithme très puissant. Ils ont besoin d’exploiter et d’interpréter les données recueillies afin de formuler des prédictions. Vous découvrirez dans l’ebook de Salesforce comment cette entreprise s’est transformée grâce à une gestion des contacts centralisée dans un outil CRM basé dans le Cloud.

Aligner vos équipes marketing et sales est un autre levier pour optimiser un peu plus votre ROI. Dans cet ebook, Karen D. Schwartz précise que l’amélioration du ROI passe par la collaboration entre départements. Il est primordial de définir des objectifs communs et de discuter de l’utilisation des données afin de mettre en place des actions cohérentes.

Autre recommandation détaillée pour optimiser votre ROI sur un CRM : créer des rapports, prendre le temps de les partager, de les diffuser en interne aux parties prenantes, mais surtout de les expliciter pour que le niveau d’informations soit le même pour tous les collaborateurs concernés. Suivi de KPIs, résultats, avancement doivent absolument être intelligibles et partagés aux équipes pour les responsabiliser et rendre lisible l’évolution des actions commerciales afin d’agir en conséquence.

Enfin, vous découvrirez en téléchargeant ce livre blanc que le meilleur moyen d’optimiser votre ROI est de tisser des relations avec vos clients grâce au CRM. Des liens qui se renforceront dans le temps et qui vous permettront de capitaliser sur vos clients actuels. Vous savez ce qu’il vous reste à faire pour tout comprendre de l’optimisation du ROI de votre CRM : téléchargez le livre blanc de Salesforce.