La veille du CES 2021, la première édition virtuelle de l’événement, Lenovo a annoncé le lancement de sa nouvelle paire de lunettes de réalité augmentée dédiée aux entreprises, les ThinkReality A3. Une technologie qui semble très proche de celle de Microsoft avec ses HoloLens 2.

Lenovo présente les usages des ThinkReality A3

Après le lancement du casque ThinkReality A6 en mai 2019, Lenovo dévoile cette fois-ci une paire de lunettes, plus fine et plus facile à porter au quotidien qu’un casque de réalité augmentée. Cette paire de lunettes de réalité augmentée a été pensée pour les professionnels. Dotées d’une résolution de 1 080 pixels, elles sont équipées de la puce Snapdragon XR1 de Qualcomm. Une caméra grand angle permet de suivre les mouvements, tandis qu’une autre caméra de huit mégapixels peut enregistrer des vidéos.

Les ThinkReality A3 ont été conçues pour être reliées à un ordinateur via USB-C. Dans le communiqué de Lenovo, nous pouvons lire que : « pour une utilisation dans des ateliers d’usine, des laboratoires ou même des espaces de vente au détail et d’accueil très fréquentés, les applications clés en main certifiées de la plateforme ThinkReality permettent l’assistance à distance, les flux de travail guidés et la visualisation 3D ».

Des lunettes de réalité augmentée intelligentes, légères, flexibles et évolutives pour augmenter la productivité et la sécurité des travailleurs. Lenovo promet également de diminuer le taux d’erreur dans les tâches quotidiennes grâce à ses lunettes ThinkReality A3. L’entreprise n’a aucun doute sur le fait que l’avenir de la réalité augmentée se joue dans un premier temps en entreprise et pas chez les particuliers.

Un marché qui intéresse les géants du web

Plusieurs géants de la tech travaillent également sur un produit similaire. C’est le cas d’Apple qui semble avancer sur son projet de lunettes de réalité augmentée. En effet, la marque à la pomme a récemment donné quelques détails sur son futur produit : les lentilles semi-transparentes qui équiperont l’appareil sont récemment passées de la phase de prototype à la phase de production de test.

Facebook a récemment promis qu’il dévoilerait ses premières lunettes intelligentes en 2021. En revanche elles ne seront certainement pas équipées de réalité augmentée dès leur lancement. Le géant des réseaux sociaux travaille conjointement avec le leader mondial franco-italien Essilor Luxottica, dans l’optique de sortir une première paire de lunettes intelligentes avec la marque Ray-Ban en 2021. Si ’objectif final derrière ce projet de lunettes intelligentes est bien d’implémenter une technologie de réalité augmentée, selon Andrew Bosworth, cette technologie ne sera pas disponible dès la sortie des lunettes connectées.