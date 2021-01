Si le choix de la technologie est important dans l’implémentation d’un CRM, Salesforce rappelle à juste titre dans son ebook que la mise en place d’une véritable stratégie, cohérente avec les contraintes et ambitions de son entreprise est primordiale. De nombreuses entreprises ne s’arrêtent pas suffisamment sur cette étape pourtant cardinale dans la réussite d’un projet CRM. Dans ce document à télécharger gratuitement, vous découvrirez les étapes à suivre pour réussir la mise en place de ce type de technologie.

Avant tout, Salesforce rappelle qu’il est indispensable de définir une vision. C’est le point de départ de toute bonne stratégie, même si pour certains cette étape n’a pas de réelle valeur. Les leaders commerciaux aguerris savent pertinemment que sans vision, on ne va pas très loin. Avoir une vision permet de structurer un modèle, de fédérer des équipes et d’aligner les actions commerciales avec les objectifs. C’est justement ce que vous découvrirez dans ce livre blanc et vous comprendrez que, quelle que soit votre vision, celle-ci doit se matérialiser dans le projet CRM.

La deuxième étape détaillée dans le livre blanc de Salesforce est la mise en place d’une stratégie. Concrètement, quel sera votre avantage commercial ? C’est le moment de le décider. Allez-vous travailler sur le prix ? Sur un service après-vente d’excellence ? Sur la qualité de vos produits ? Sur un accompagnement très poussé ? Dans son livre blanc, Salesforce vous aide à définir ces éléments grâce à différentes recommandations, car ils sont le prérequis à une mise en place adaptée des différents éléments au sein du CRM.

Le guide de Salesforce se penche également sur la question des processus métier qu’un CRM oblige, pour le meilleur, à reformuler. En effet, l’implémentation d’un nouveau CRM doit vous aider à repenser vos approches méthodologiques. Une erreur trop souvent observée est de copier/coller d’anciens objectifs et processus métiers, avec parfois leurs problèmes d’efficacité et leurs limites… C’est justement l’occasion de les revoir et surtout de les optimiser. Ce livre blanc vous guidera dans la redéfinition de ces derniers.

Un point essentiel que rappelle Salesforce est l’importance de définir des indicateurs clés de mesure, parce “qu’on ne pilote que ce que l’on mesure”. C’est justement pour cette raison que vos indicateurs clés doivent être connus et visibles de tous vos commerciaux. En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez comment faire en sorte que tous les niveaux de management de votre organisation puissent avoir accès à ces fameux indicateurs.

Enfin, la mise en place d’un CRM ne doit pas être perçue comme un “big bang”. Vous devez dès le départ envisager de nouvelles fonctionnalités, au-delà du lancement, qui pourraient vous servir dans les prochains mois ou dans les prochaines années. N’oubliez pas de télécharger le livre blanc de Salesforce afin de découvrir plus en détail les sept étapes pour construire votre stratégie CRM.