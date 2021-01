Brainstorming pour tel projet, brainstorming pour tel client, les brainstormings font partie intégrante de notre quotidien. Un brainstorming réussi nécessite cependant une bonne organisation, une grande écoute, une prise de note efficace et surtout une grande inspiration ! Pour réaliser des brainstormings efficaces, certains sont adeptes des post-its, des Google Doc partagés et d’autres d’un grand tableau.

Collaboard propose un tableau blanc en ligne, sur lequel il est possible de collaborer en temps réel et surtout d’ajouter des notes, des images, des vidéos, des liens, faire des dessins … Un outil très pratique pour les entrepreneurs, les chefs de projets et toutes les équipes qui travaillent à distance. L’espace de travail offert par Collaboard est illimité.

Des idées en illimité avec Collaboard

Sur le tableau blanc, des posts-its, des cartes, des images, des icônes, des notes, des dessins, mais aussi des documents comme des fichiers PDF, Word, Excel ou encore PowerPoint peuvent être intégrés. Grâce à l’intégration Google Images et YouTube, il est possible d’ajouter en quelques secondes du contenu provenant du web.

Les éléments créés sont personnalisables : police, couleur, disposition… Pour les designers ou ceux qui aiment avoir un visuel pour illustrer une idée, le stylo numérique permet de créer rapidement des croquis.

Des idées facilement reliées entre elles

Grâce à Collaboard, des flux de travail, des processus ou encore des cartes mentales et organigrammes peuvent être créés. L’objectif étant de pouvant relier tous les éléments entre eux afin de construire un réseau complexe !

L’outil propose également des templates pour ceux qui auraient besoin d’un coup de pouce pour démarrer : marketing, stratégie, planning… Collaboard étant collaboratif, n’importe quelle personne ayant accès à un tableau peut contribuer. Les utilisateurs peuvent également voter pour une idée, pratique pour une prise de décision rapide.

Collaboard est un outil payant, proposé à vie pour seulement 49 dollars. En fonction du nombre d’utilisateurs sur l’outil, deux autres offres sont disponibles à 98 et 147 dollars, avec toujours un nombre de tableau créés, illimités.

