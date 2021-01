Pour trouver de l’inspiration, les case studies sont des outils très pratiques. Entre best practices et idées qui ont fait leurs preuves, ils sont très utiles. De nos jours, peu importe le métier, tout le monde s’inspire de case study. Dans le domaine de l’UX, il est commun de retrouver des designs similaires d’un site ou d’une application à l’autre.

Built for Mars est un site proposant une collection gratuite de plus de 90 case studies dédiés à l’UX. Parmi les case studies, on retrouve Coinbase, Asana, Notion, Disney+, Spotify et bien d’autres. Peter Ramsey à l’origine du projet explique qu’au quotidien il accompagne diverses entreprises à construire les meilleures expériences produits. Cependant, il réalise souvent les mêmes erreurs. Il a donc décidé de mettre en avant ces dernières, et a créé Built for Mars.

Les do et don’t de l’UX proposés gratuitement

Le site regroupe 90 études de cas et deux devraient être ajoutées chaque mois. Avec cet outil, il souhaite « signaler les problèmes UX qu’une fois vu, on ne peut jamais oublier – et, je l’espère, expliquer l’impact de ces problèmes dans un contexte plus large. »

Le site est divisé en trois parties. La première met en avant les différentes études de cas. Chacune d’entre elles répond à une question ou un besoin. Par exemple, pour Disney+, le fonctionnement de la plateforme est expliqué à travers 65 slides. Pour l’inscription par exemple, tous les avantages de l’onboarding sont mis en avant : pas de distraction, les différentes étapes sont clairement mises en avant, header clair, CTA qui représente une action concrète…

Une réelle expertise en UX

Les points plus négatifs sont également soulignés, et surtout la manière de les améliorer est précisée. Sous le case study, les points clés sont mis en avant sous forme d’article.

Une partie du site est dédié à la mission de ce dernier. Peter Ramsey explique son parcours, son projet et donne des références ! Pour finir, dans la partie Get a UX audit, il met en avant ses services et permet à chacun de profiter d’un audit avec lui.

Enfin, sa newsletter suivie par plus de 7000 personnes permet de profiter de conseils sur la création de produits.