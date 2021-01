Alors que la fin du mandat de Donald Trump se termine d’une manière plutôt insolite (avec notamment la suspension des comptes du président américain sur Facebook, Twitch et Twitter), ses anciens collaborateurs tournent la page pour s’envoler vers d’autres missions.

Mardi 5 janvier, IBM a annoncé la nomination d’un ancien conseiller du 45e président des États-Unis, Gary D. Cohn, au poste de vice-président. Ce dernier devient également membre du comité de direction.

I am honored to be joining @IBM as Vice Chairman. IBM is one the world’s most important companies, providing technology that helps organizations be agile and resilient in unpredictable times.

