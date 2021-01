En France, les PME cherchent sans arrêt de nouveaux moyens d’optimiser la gestion de leur temps. C’est justement ce que Salesforce, leader mondial des solutions CRM, vous propose de découvrir dans son dernier livre blanc.

Mettre en place un pipeline des ventes

Salesforce souligne dans son livre blanc qu’un CRM peut vous aider à fluidifier le flux des prospects entrants et offrir à vos commerciaux des informations pertinentes pour conclure leurs ventes plus rapidement. C’est de cette manière que vous allez réussir à optimiser votre temps et observer un impact direct sur votre résultat.

Le livre blanc de Salesforce met en évidence plusieurs avantages et leviers sur la productivité. Le premier est certainement le « pipeline » des ventes. Cet outil regroupe toutes les étapes d’un processus commercial. Lorsque vous identifiez un lead, vous l’intégrez à ce pipeline et vous pouvez ensuite suivre toutes les étapes du « cycle de vie » de ce prospect, dont l’aboutissement est sa transformation en client.

On peut penser de prime abord que prendre le temps d’alimenter ce pipeline avec des flux de leads qualifiés représente un effort constant pour les équipes commerciales. Pourtant, passé la mise en place de ce nouveau processus qui peut, en effet, demander un temps de rodage, les entreprises constatent un gain de temps conséquent à moyen et long termes. L’habitude, une fois crantée, se révèle une véritable aide à la vente, au monitoring et au reporting en même temps qu’elle permet de ne plus rater de deals avec une relance oubliée par exemple.

En téléchargeant ce livre blanc, vous verrez qu’un CRM permettra à vos commerciaux de conserver l’historique des interactions avec les prospects et donc d’éviter plusieurs écueils comme :

Une mauvaise connaissance d’un prospect

Un manque de visibilité

L’oubli d’un rendez-vous avec un client

Le Cloud : une solution idéale pour les commerciaux

Les experts de Salesforce détaillent que si ce pipeline des ventes est hébergé sur le Cloud, vos commerciaux vont pouvoir conserver l’historique des interactions avec les prospects et leurs clients. Ils pourront surtout y avoir accès à tout moment, de n’importe où. Un point essentiel surtout pour des commerciaux itinérants pour lesquels la mobilité empêche l’accès rapide à l’information. Le Cloud leur enlève une épine du pied et leur permet de se concentrer sur leur vraie valeur ajoutée : vendre.

Dans le livre blanc de Salesforce, vous comprendrez que le fait de fournir un seul canal de communication à vos commerciaux pour partager et centraliser les informations, élimine les interminables boucles d’e-mails et les coups de téléphone qui peuvent vite disperser et faire perdre du temps. Découvrez dans cet ebook comment le Cloud offre solution idéale pour que vos équipes aient accès en temps réel à toutes les informations sur vos clients et prospects.

Rassembler les informations

Vous verrez dans le détail que pour réussir votre prospection avec des argumentaires de vente pertinents et structurés, vous devrez rassembler des informations clés sur vos clients potentiels. Or, cette approche est parfois un calvaire quand tout n’est pas centralisé et siphonne un temps précieux qui pourrait servir à travailler ses approches, récolter plus d’informations ou échanger avec des prospects.

En mettant en place une solution CRM, vous allez résoudre ce problème. Les parties prenantes auront accès en permanence à une base de données dynamique et actualisée en temps réel, composée de plusieurs éléments :

Les données descriptives du client, lead ou prospect

L’historique des interactions

L’historique et les préférences d’achat pour les clients

La source de génération du lead

L’état d’avancement du lead

Téléchargez le livre blanc de Salesforce pour découvrir comment optimiser le temps de votre force de vente. Ensuite, vous serez prêts pour mettre en place votre propre stratégie.