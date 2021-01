Une image vaut mille mots. Cette citation est d’autant plus vraie dans votre communication. Au quotidien pour illustrer vos articles de blog, faire des posts sur les réseaux sociaux ou tout simplement réaliser des campagnes marketing vous utilisez des photos. Bien souvent trouver la bonne image s’illustre à un parcours du combattant. Faire des recherches, vérifier les droits, payer des images… Que l’on soit en freelance, bossant dans une PME ou en agence, la question de comment illustrer ses articles de blog, ses présentations ou ses créas pour les réseaux sociaux arrivent systématiquement. Et la solution est souvent onéreuse quand on veut éviter de piocher dans les banques d’images gratuites et de réutiliser les visuels déjà bien poncés par toutes les autres boîtes.

C’est là qu’intervient StockUnlimited. Cette bibliothèque d’images propose plus d’un million de fichiers : images, templates, vecteurs ou encore des fichiers audio.

StockUnlimited propose également un éditeur, permettant de personnaliser les photos choisies. En fonction des besoins, faites une recherche dans StockUnlimited pour trouver l’image parfaite. Vous pouvez faire une recherche sur le site avec des mots clés, mais également via les catégories proposées par le site. Chaque semaine de nouveaux contenus sont ajoutés.

Tous les contenus ont une licence standard, ce qui permet de les utiliser sur tous vos supports, à des fins personnelles et pour des fins commerciales. Il est également possible de bénéficier d’une licence étendue (20 dollars) pour utiliser les contenus à des fins de revente.

Trois ans d’accès pour moins de 50 dollars

Les banques d’images ne sont pas données, assez logiquement. Mais pour une durée limitée, Appsumo propose une offre unique et temporaire permettant d’accéder à StockUnlimited et toutes les photos durant 3 ans pour seulement 49 dollars au lieu de 684 dollars.

Vous pourrez télécharger un nombre illimité d’images, accéder à plus d’un million d’assets premium… L’outil parfait pour les blogueurs, les startups et les freelances à la recherche d’images à moindre coût.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.