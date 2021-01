Pour évaluer la satisfaction client, nombreuses sont les entreprises à utiliser divers indicateurs de satisfaction parmi lesquels, le Customer Satisfaction Score (CSAT), le Net Promoter Score (NPS), ou encore le Customer Effort Score (CES). Trois indicateurs différents tant dans leur calcul que dans les résultats retranscrits. Une entreprise peut également chercher à mesurer la satisfaction des collaborateurs. Pour obtenir ces scores, il est commun de réaliser des sondages.

Qwary est une plateforme complète d’enquête, qui permet aux entreprises de recueillir des informations afin de prendre des décisions fondées sur des données. L’outil peut être utilisé pour mesurer la satisfaction client, la satisfaction des collaborateurs, mais aussi pour réaliser des études de marché. Qwary est donc très utile pour les personnes travaillant en marketing, au CRM ou bien plus généralement dans les données !

Pour collecter des données pertinentes facilement

Qwary présente divers avantages, comme notamment une collecte de données ludique et engageante permettant d’obtenir un taux de réponse plus élevé. L’outil permet également de réaliser des enquêtes vidéos, pour se connecter directement aux clients par exemple, créer des liens plus forts et obtenir des réponses détaillées.

La création d’un sondage sur Qwary est très simple. Il faut dans un premier temps créer un nouveau projet. Il est possible de débuter from scratch ou bien de dupliquer un modèle déjà réalisé. En fonction de l’objectif de l’enquête, il sera possible de choisir le template correspondant le mieux. Dans le builder du sondage, les questions peuvent être modifiées, de nouvelles peuvent être créées, la mise en page, les couleurs sont également personnalisables. L’aperçu du sondage est disponible à tout moment. Quand le sondage est prêt et activé, il est possible de définir des paramètres pour l’arrêter à une certaine date ou bien à partir d’un certain nombre de réponses.

Des données lisibles rapidement pour se décider

L’enquête peut ensuite être partagée par mail, via un simple lien ou encore alors par QR Code, dans Messenger, par SMS…. Toutes les données sont récoltées et apparaissent de manière très lisible.

En ce moment, Qwary est proposé à 59 dollars seulement et à vie au lieu d’un paiement à 1308 euros. Pour ce prix, 5000 réponses par mois, un nombre illimité d’enquêtes et de questions, des enquêtes vidéo, mais aussi sur Facebook, des sondages NPS, CSAT, CES, des sondages multilingues etc. Une offre limitée dans le temps !

