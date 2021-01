Akeneo, leader de l’expérience produit, est allée à la rencontre de 1 600 professionnels du commerce B2B pour les interroger sur un sujet qu’ils connaissent particulièrement bien : les données produits, leur gestion et leur valorisation. L’idée derrière cette enquête ? Dresser un état des lieux des informations produits et de l’expérience produit en 2020. En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez notamment les pays qui sont à l’avant-garde dans le domaine et ceux qui sont à la traîne.

Le premier enseignement qui ressort est très clair : l’expérience produit est un élément clé pour la satisfaction client.

Vous le découvrirez en téléchargeant l’e-book d’Akeneo, mais le constat fait au cours de cette enquête est que la grande majorité des entreprises B2B considèrent que des informations produits de qualité sont indispensables à la réussite d’une stratégie omnicanale. 95% des professionnels interrogés ont déclaré utiliser des données produits pour leurs campagnes marketing.

Quand Akeneo demande aux professionnels du commerce B2B quels sont les critères qui influencent le plus les décisions d’achat, ils estiment à 61,5%, que les valeurs du produit et de la marque sont des éléments clés.

Akeneo rappelle également qu’avec l’émergence des nouveaux critères d’achat tels que les valeurs de l’entreprise, l’expérience produit doit être au cœur de la stratégie des marques.

Le deuxième enseignement mis en avant dans l’étude est que l’omnicanalité et la vente en ligne sont désormais prioritaires.

Le canal principal pour faire la promotion de ses produits est le site e-commerce, juste devant les réseaux sociaux et la publicité en ligne. Par ailleurs, comme vous pourrez le constater dans ce livre blanc, 58% des professionnels du marketing interrogés ont déclaré utiliser les informations produits pour affiner leurs publications sur les réseaux sociaux.

Un point intéressant a été soulevé au cours de cette enquête : 53% des sondés affirment qu’ils envisagent d’avoir recours à une technologie de reconnaissance vocale pour améliorer l’expérience client. L’étude souligne que ces nouveaux canaux apporteront très certainement leur lot de nouveaux défis pour les professionnels du B2B. De quoi renforcer la nécessité d’adopter des solutions de gestion de l’information produit spécialement conçues pour y répondre.

L'ensemble des données tirées de cette grande enquête fournissent des informations clés sur l'expérience produit pour les professionnels du B2B.