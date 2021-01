Les mots sont essentiels de nos jours. Pour expliquer des concepts, capter l’attention d’un visiteur sur un site web ou inciter une personne à réaliser une action, comme cliquer sur un lien, il faut trouver la bonne formule ! Faire des tests A/B, c’est bien, avoir le copywriting adapté c’est encore mieux.

Pour attirer l’attention des utilisateurs, il est donc nécessaire de trouver une accroche pertinente. Aujourd’hui c’est un générateur de texte dit attractif que l’on a découvert. En plus, l’outil est gratuit ! Ce générateur de texte a été développé par Sowaycom, un laboratoire marketing qui accompagne les entreprises à développer leur audience et gagner de nouveaux clients avec un marketing adapté.

Un générateur de texte ultra simple utiliser

Le fonctionnement de ce générateur de texte gratuit est très simple.65 étapes sont nécessaires. Dans un premier temps, il faut définir le bénéfice pour le client, par exemple “choisir votre formation”. Ensuite, il faut écrire le temps nécessaire pour obtenir ce bénéfice : 2 minutes, 3 mois, 24 heures… La troisième étape consiste à rédiger un obstacle que le client peut rencontrer, par exemple « pensez être trop jeune », « ne pas avoir les compétences »…

Pour continuer, il faut indiquer qui est le client : des professionnels, des étudiants, un entrepreneur, etc. La cinquième étape consiste à définir un nombre de points ou de critères, par exemple « 3 manières de… ». Pour finir, il suffit de nommer le nom du produit ou du service mis en avant !

Enfin, il faut cliquer sur le bouton « générez vos accroches » pour obtenir des phrases pertinentes qui risquent d’attirer l’attention des utilisateurs !

Un gain de temps au quotidien

À partir de là, une vingtaine de phrases sont proposées. Il est ainsi possible de copier toutes les accroches, d’en choisir une en particulier ou tout simplement de profiter de plusieurs accroches pertinentes. Comme dit plus haut, à partir de ces différentes phrases, des tests A/B peuvent être réalisés afin de trouver LA phrase qui incite le plus les utilisateurs à réaliser une action.

Ce générateur de texte est entièrement gratuit. Avant de se lancer, il est possible de découvrir des exemples déjà réalisés sur le burn-out, la nutrition, les experts comptables ou encore l’immobilier ! Un outil facile à prendre en main, qui permet de gagner du temps au quotidien en n’indiquant que les mots importants et laisse à l’outil toute la magie de créer des phrases alléchantes.

Les accroches proposées sont régulièrement mises à jour. Ces dernières peuvent être utilisées dans un bouton sur un site, dans un article de blog, en titre d’une publication Facebook, LinkedIn, Instagram, les possibilités sont infimes !