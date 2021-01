Si vous n’utilisez pas encore d’outil CRM (Customer Relation Management), vous ne pouvez pas vous douter de l’impact que cela pourrait avoir sur votre business.

Dans son dernier livre blanc, le leader mondial des solutions CRM Salesforce explique justement que la fonction d’un outil CRM est plutôt simple : gérer vos informations client stratégiques et les rassembler dans un seul et même endroit.

Des outils spécifiques existent pour vous simplifier la vie. Dans ce livre blanc, vous découvrirez comment détecter le bon moment pour s’équiper d’un outil CRM.

Si vous percevez encore cette technologie comme une charge supplémentaire, vous risquez de changer d’avis. Grâce à ce type de solutions, vous allez pouvoir piloter votre performance, gagner un temps précieux pour le consacrer à votre métier, booster vos ventes et donc renforcer votre efficacité commerciale.

Encore faut-il savoir à quel moment il est judicieux de s’équiper. Dans son livre blanc, Salesforce souligne qu’au début de la vie d’une entreprise, la relation client est « simplifiée ». Au cours de vos premières années, vous pouvez vous contenter de simples feuilles de calcul ou simplement noter manuellement vos informations clients et vos commandes.

Oui, mais cela peut très vite évoluer… Dès que le business va grandir, que l’activité s’accélère, cette manière de faire n’est plus adaptée. Dans le livre blanc de Salesforce, vous allez découvrir six signes qui vous permettront de comprendre qu’il est temps pour votre entreprise de passer à la vitesse supérieure en matière de gestion de relation client. Voici les trois premiers signes à prendre en compte :

1 – Vous n’avez pas de source unique d’informations : concrètement, vous stockez vos informations concernant vos prospects, vos clients et vos commandes à plusieurs endroits. Des feuilles de calcul, des notes sur papier, etc. Cette stratégie ne vous permet pas d’exploiter tout le potentiel de votre force de vente.

2 – Vous manquez de visibilité : c’est le deuxième signe qui ne trompe pas. Si vous constatez que vous n’avez pas suffisamment de hauteur quant aux interactions entre vos clients, vous et collaborateurs, cela signifie qu’un CRM est pertinent pour votre entreprise, car construit pour répondre à cette problématique. Dans ce contexte, vous conviendrez qu’il n’est pas simple d’aider vos commerciaux en ayant une vision claire de leur pipe commercial. L’implémentation d’un CRM peut vous aider à responsabiliser vos équipes et à gagner en efficacité.

3 – Vos rapports d’activité sont de plus en plus complexes : dans ce livre blanc, vous comprendrez rapidement comment un outil CRM peut vous permettre de créer des rapports et des analyses sur la performance de votre équipe commerciale en fonction de leurs objectifs.

Dans le livre blanc à télécharger, en plus d’approfondir ces trois points, vous pourrez découvrir les trois autres signes qui vous permettront de détecter s’il est temps pour vous d’adopter un outil CRM. Un bon moyen d’appréhender si c’est le moment pour vous d’adopter ce type de solution professionnelle. Bonne lecture !