Avec le télétravail, la vidéo est devenue essentielle. Que ce soit via des visioconférences, des lives ou tout simplement des partages d’écran, tout le monde utilise ce type d’outil. Problème, il faut parfois télécharger un logiciel, s’inscrire ou bien gérer des autorisations etc. Des étapes qui peuvent freiner ! Aujourd’hui c’est un outil très simple qui facilite le partage d’écran et de webcam que l’on propose.

L’outil pour enregistrer est proposé par l’équipe de Keevi. Keevi est un outil dédié au contenu qui permet de rechercher ou télécharger du contenu, ré-utiliser ce dernier et enfin le publier sur diverses plateformes.

Cet outil est né d’un besoin interne de l’équipe, qui enregistre et envoie beaucoup d’enregistrements ou de partages d’écran. Bien qu’il existe des outils déjà très puissants pour le partage d’écran en direct comme Zoom ou Loom, l’objectif était de proposer quelque chose de plus rapide.

Un enregistrement quasi instantané

L’outil conçu est une version toute simple d’un enregistreur d’écran et de webcam. Pour enregistrer il suffit de cliquer sur le bouton bleu « Start Recording » et choisir ce qu’il faut enregistrer à savoir l’écran, la webcam ou bien les deux. Ensuite, il faut accepter le partage et c’est parti !

Pas de téléchargement de logiciel nécessaire

Une fois l’enregistrement terminé, il est possible de télécharger la vidéo, ré-enregistrer ou bien tout simplement de partager l’enregistrement grâce à lien qu’il suffit de copier, et c’est tout ! À noter, les vidéos restent disponibles durant 7 jours.

L’avantage de cet outil est qu’il est entièrement gratuit. De nouvelles fonctionnalités vont être développées à l’avenir comme des fonctions d’édition, permettant de modifier la vidéo, la couper, ajouter des annotations avant envoi, une extension Chrome, mais aussi des landing pages.

De plus, il sera également possible de lancer un streaming en direct depuis son navigateur et envoyer le lien en un clic. Toutes les personnes avec le lien pourront ainsi regarder le live.