Autant le dire tout de suite, sans être cryptosceptique, je passe complètement à côté de la tendance des cryptomonnaies et du Bitcoin. Ça me rappelle d’ailleurs mes regrets d’il y a trois ans, quand tous mes potes faisaient des claquettes car ça grimpait sec sur leur portefeuille crypto. Autant dire que je n’ai carrément pas investi depuis et encore une fois, je me retrouve avec mes regrets car le bruit des claquettes a repris. C’est-à-dire que le cours du Bitcoin flambe et que cela ne semble pas redescendre.

J’espère que vous aurez donc l’amabilité de ne pas vous renfrogner à la lecture d’un article rédigé par un néophyte du Bitcoin, mais voici donc un sujet qui pourrait toutefois vous intéresser : Bitbo, un dashboard dédié au Bitcoin, mobile responsive et gratuit, plutôt élégant et qui rassemble les principaux indicateurs dignes d’intérêt pour les utilisateurs désirant connaître en temps réel ou dans le temps, le cours du Bitcoin.

Bitbo : un tableau de bord Bitcoin gratuit qui rassemble l’ensemble de la data intéressante sur le sujet

Je me baladais tranquillement sur ProductHunt en sirotant un café horrible quand je suis tombé sur ce dashboard Bitcoin. Pas susceptible de m’intéresser sur le papier à part pour mettre du gros sel sur mes blessures de non investisseur, si ce n’est que l’outil pour suivre le cours du Bitcoin se retrouve plutôt bien positionné en termes d’avis, de commentaires positif, et là, en effet, il y a un intérêt à s’arrêter pour y prêter attention.

Créé par Christopher Gimmer, co-fondateur de Snappa (ça a son importance), le dashboard est d’une grande lisibilité et bénéficie d’un design épuré tout en étant élégant. C’est assez compréhensible quant on sait que Snappa est un outil pour créer de jolis visuels pour le web sur la base de templates.

L’objectif de l’équipe derrière le tableau de bord Bitcoin en temps réel Bitbo est de regrouper les données importantes autour du Bitcoin sur un dashboard unifié avec la meilleure expérience de lecture possible, que ce soit sur ordinateur ou mobile.

Bitcoin market stats, blockchain stats, diffulty stats, mining stats, estimation des frais et statistiques sur les pools, Exchange Traded Products ou encore statistiques Bitcoin vs or, le dashboad Bitcoin semble être plutôt exhaustif. Il est également possible d’avoir les données en différentes devises : Dollar, euro, Yen, Pound…

Un bon moyen de suivre le cours du Bitcoin donc, entre deux sessions de claquettes…