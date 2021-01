D’après VentureBeat, SAP a déposé un dossier pour l’entrée en bourse de sa filiale Qualtrics. Ce dépôt d’introduction en bourse contient seulement une fourchette de prix indicative, d’entre 20 et 24 dollars par action. En se séparant d’une partie du capital de Qualtrics, SAP en fait une filiale semi-indépendante. Un choix qui n’a pas encore été expliqué par l’entreprise allemande spécialisée dans les logiciels, notamment de business intelligence, qui restera néanmoins l’actionnaire majoritaire.

« En tirant profit du succès que nous avons eu avec SAP, nous avons l’intention de continuer à hisser Qualtrics parmi les entreprises de logiciels les plus grandes et les plus valorisées au monde. L’introduction en bourse nous donnera la vitesse, la flexibilité et l’autonomie nécessaires pour continuer à accélérer notre leadership dans la catégorie XM », déclare Qualtrics.

Ce n’est pas la première fois que Qualtrics est en passe de devenir cotée en bourse. En 2018, alors qu’elle était sur le point d’entrer en bourse, SAP l’a rachetée pour 8 milliards d’euros. L’opération a porté ses fruits, sur l’année 2020, Qualtrics a déclaré un chiffre d’affaires de 723 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 36% par rapport à 2019.

Qualtrics développe des logiciels de « gestion d’expérience » (XM) qui permettent de faire des enquêtes sur des sujets professionnels afin d’améliorer les campagnes de marketing et de communication. L’entreprise compte aujourd’hui 12 000 clients et 3 300 employés.