Gérer un produit demande une certaine organisation. Entre les mises à jour de ce dernier, la roadmap permettant de prévoir les avancées sur le produit, ou encore la collecte de nouvelles idées pour bien développer ce dernier, il y a de quoi faire ! Sans oublier la gestion des équipes, le fait qu’il faille rendre des comptes à diverses parties prenantes… Il est nécessaire de faire preuve d’une grande organisation.

Pour simplifier cette gestion et améliorer la communication, il existe des outils comme Productstash. Grâce à ce dernier, les responsables produits peuvent élaborer et personnaliser des roadmaps, annoncer les mises à jour et nouveautés sur un produit, mais aussi recueillir directement des idées auprès des clients. Un outil complet donc, qui permet d’informer l’ensemble des parties prenantes de chaque nouveauté et idéal pour les responsables produits, les agences et les spécialistes du marketing !

L’outil qui améliore la communication pour les chefs de produit

Pour la collecte des idées par exemple, Productstash permet de recueillir et classer par ordre de priorité les idées sur un produit. Ainsi, la communauté peut soumettre et voter des idées, ce qui permet d’obtenir des idées précieuses.

En ce qui concerne la création de roadmap produit, l’outil facilite cette étape, en proposant des roadmaps publiques permettant à tous de suivre l’évolution du projet ! Les roadmaps peuvent être personnalisées aux couleurs d’une entreprise.

Enfin, pour l’annonce de nouveautés ou de mises à jour produit, ces dernières peuvent être publiées facilement à travers un widget interactif, afin de communiquer auprès du plus grand nombre.

Productstash est un outil payant, actuellement proposé en promotion. Ainsi, pour 69 dollars seulement au lieu de 299 dollars, il est possible de profiter d’un accès à vie l’outil, tout en ajoutant un nombre illimité de contributeurs, de roadmamps, de produits… !

