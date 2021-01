WordPress est un formidable CMS mais il est assez difficile d’en tirer le meilleur. Des sociétés comme Elementor l’ont compris et proposent de simplifier l’expérience utilisateurs avec un simple plugin freemium.

Concrètement, Elementor propose d’élaborer simplement les pages en glisser-déposer avec une vue en temps réel de ce que l’on construit, le tout sans nécessiter de compétences en code. Avec plus de 5 millions d’utilisateurs, on est sur un énorme succès en termes de page builder en faisant un des leaders du marché.

Ceci introduit, parlons d’Elementskit.

Elementskit est un best seller dans l’édition de site clé en main. Il se matérialise sous la forme d’un add-on Elementor et va venir nourrir l’outil en templates, blocs préfaits, template…sans nécessité de payer Elementor Pro…bref, l’ensemble des éléments nécessaires à l’élaboration d’un site web canon sans se ruiner. C’est simple, Elementskit enlève tous les frottements dans la création d’un site.

En rade d’inspiration ? L’outil offre tout un set de templates dans lesquels on peut piocher pour ensuite les customiser avec son propre branding et repositionner les éléments, le tout, sans nécessiter de toucher une ligne de code.

La création d’un menu canon est l’archétype d’une problématique où beaucoup d’utilisateurs de WordPress se cassent les dents. Ici, tout est simplifié et les fonctionnalités de customisation permettent un rendu “fait maison”.

Elementskit permet également de créer des widgets, à partir de modèles ou from scratch, toujours sans taper une ligne de code.

3 jours pour bénéficier d’Elementskit à vie pour moins de 50$

Elementskit s’adresse aux freelances, agences ou société qui ont besoin de créer ou refondre un site, qu’elle soit des utilisateurs d’Elementor ou non. Un deal temporaire proposé par Appsumo permet d’acquérir un accès à vie à la solution avec toutes les évolutions futures.

Pour 49$ au lieu de 249$, les utilisateurs ont accès à plus de 70 add-ons, plus de 500 modèles de blocs, plus de 20 templates de homepages, des constructeurs de header et footer, le widget builder etc et la possibilité d’utiliser l’outil sur 5 sites. Le deal se termine dans moins de 3 jours. Une bonne opportunité de s’équiper pour quelques dizaines d’euros !

Sceptique ? Il n’y a qu’à voir les retours des utilisateurs qui ont donné une note de 5/5 sur Appsumo (162 notes).

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.