Le principal problème des entrepreneurs, des dirigeants d’entreprises et des indépendants a toujours été le manque de temps. Rarement disponibles, ils manquent alors des opportunités, prennent du retard sur leurs projets et ne peuvent répondre en temps réel aux sollicitations.

Pour leur offrir plus de disponibilité qu’ils n’en ont jamais eue, Absys a créé le service Switchy.pro, le 1er service de permanence téléphonique à destination des entrepreneurs, des indépendants et des petites structures.

Les prospects, les clients, les partenaires, les associés et les collaborateurs des entrepreneurs ne tomberont plus jamais sur des messageries vocales frustrantes aux moments les plus critiques.

Quand le standard téléphonique nouvelle génération se met au service de la liberté des entrepreneurs

Être libre ne signifie pas pour autant être disponible en permanence : au contraire, même. Le temps est précieux et entreprendre demande un fort investissement de soi dans son travail.

Nombreux sont les services qui promettent aux entrepreneurs de gagner du temps, de pouvoir se concentrer sur l’essentiel et de faire grandir leur entreprise sereinement.

Switchy en fait partie et met en avant des arguments intéressants : un standard 6 jours/7 de 8h à 20h pour une disponibilité optimale, une mise en place extrêmement simple et rapide, un tarif abordable même pour les entrepreneurs individuels, un système de paiement à la consommation et surtout, une qualité de service reconnue.

La technologie ne fait en effet pas tout et ce n’est pas une révolution logicielle ou une intelligence artificielle disruptive qui est à l’œuvre ici : c’est tout un ensemble qui permet à ce service de proposer une réelle valeur ajoutée aux entrepreneurs débordés.

Switchez en 1 seconde entre “joignable” et “injoignable”

Tout est dans le nom de la solution : grâce à un fonctionnement très simple, l’entrepreneur n’a qu’à switcher sur sa situation (joignable ou injoignable) et le service s’adapte en fonction.

Soit Switchy prend le relais complet sans jamais déranger l’entrepreneur, soit il lui propose de le mettre en relation avec les interlocuteurs comme un véritable standard. Dans les deux cas, Switchy lui envoie un message en temps réel.

Quelle que soit la situation, l’appelant a toujours une réponse humaine à l’autre bout du fil et n’est jamais bloqué dans sa démarche.

Obtenez votre numéro Switchy et mettez en place votre standard téléphonique personnalisé en moins de 5 minutes

Grâce à une offre de bienvenue attractive, un parrainage sans limites et un système de paiement à la consommation en crédits prépayés pour un budget maîtrisé en toutes circonstances, chaque entrepreneur ou indépendant peut bénéficier de son propre standard téléphonique quel que soit son budget.

En 5 minutes maximum, recevez votre numéro Switchy et activez votre standard automatisé. Il est important de noter également que ce standard n’est pas automatisé à 100 %, puisque les interlocuteurs de l’entrepreneur sont reçus par un accueil humain et professionnel.

Une fois le service actif, l’utilisateur reçoit un message après chaque appel qu’il n’a pas pu recevoir.

Tout l’avantage de Switchy réside donc dans la flexibilité offerte, la disponibilité permise et le gain d’image associé : en effet, plus jamais les clients ou prospects de l’entreprise ne tomberont sur un répondeur froid.

Switchy s’adapte à toutes les situations pour répondre aux attentes et aux besoins des entrepreneurs qui ont le plus besoin de se rendre disponibles. Par ailleurs, une application mobile iOS et Android est aussi disponible, en complément de la version web du service.