Il ne manque que 450 livraisons à Tesla pour atteindre son objectif… L’entreprise d’Elon Musk s’était fixée la barre des 500 000 véhicules livrés pour 2020, l’objectif est quasiment atteint. Tesla a déclaré que le décompte final pourrait varier de 0,5 %. Les résultats définitifs seront publiés fin janvier.

En tout cas, c’est une véritable prouesse que vient de réaliser Tesla en vendant (presque) un demi-million de véhicules électriques. C’est plus du double des ventes de véhicules électriques de Volkswagen, qui a pourtant une force de frappe incroyable, ou du chinois BYD, un constructeur également spécialisé dans les voitures électriques. Si Musk s’attendait à exploser son objectif des 500 00 livraisons, la pandémie en a décidé autrement. L’entreprise a été contraint de fermer sa nouvelle usine en Chine ainsi que son usine basée à Fremont, en Californie, pendant plusieurs semaines à cause de la Covid-19.

Selon Le Monde, le marché de l’automobile français a régressé en 2020 à son niveau de 1975 avec 1,65 million de voitures vendues, contre 2,2 millions en 2019. Cela n’a pas empêché le segment de l’électrique et de l’hybride de progresser. Chez Tesla, c’est la Tesla Model Y, un SUV dernière génération, qui a permis de sauver les meubles. Dans le détail, le constructeur américain a livré 88 400 véhicules au premier trimestre, 90 650 véhicules au deuxième trimestre et 139 300 véhicules au cours du troisième trimestre. Les chiffres définitifs pour le quatrième trimestre tomberont courant janvier.

Pour atteindre l’objectif des 500 000 véhicules livrés en 2020, Elon Musk aura tout fait pour motiver ses équipes. Il a lui-même incité les employés de Tesla à « faire tout leur possible » pour arriver à cette barre symbolique du demi-million. Le concepteur en chef de la société, Franz von Holzhausen, a même été livrer des voitures en personne. La société a vendu 130 000 véhicules de plus qu’en 2019. À son échelle, c’est énorme.

Voici les mots du fondateur de Tesla dans un tweet publié le 2 janvier : « je suis très fier de l’équipe Tesla pour avoir franchi cette étape importante ! Au début de l’aventure, je pensais que nous avions, avec optimisme, 10 % de chances de survivre. Tesla est responsable de 60% de mes tracas personnels et professionnels, mais cela en valait la peine ».

So proud of the Tesla team for achieving this major milestone! At the start of Tesla, I thought we had (optimistically) a 10% chance of surviving at all. https://t.co/xCqTL5TGlE

— Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2021