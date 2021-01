Il existe sur le marché deux types d’API, aussi connues sous le nom d’interface de programmation d’application : les API privées et les API publiques. Elles ont le même objectif, mais il n’est pas possible d’interagir avec de la même manière. Une API publique est elle disponible à tous, et permet ainsi à n’importe qui de créer une application ou d’appeler l’API en question.

Pour trouver facilement les APIs publiques disponibles, il existe divers outils. C’est notamment le cas de Public APIs, qui permet tout simplement de trouver toutes les APIs publiques disponibles.

Un moteur de recherche des APIs publiques

Le site fonctionne comme un moteur de recherche. Il suffit de taper le nom d’une API et de définir différentes options comme une catégorie, une description d’API ou encore le fait que l’API supporte ou non le protocole HTTPS.

Pour ceux qui veulent aller droit au but, un bouton permet de voir la liste intégrale de toutes les API publiques. Une fois sur la fiche d’une API, plusieurs informations sont affichées : une brève description, la catégorie de cette dernière, le support HTTPS, un lien pour se rendre sur l’API en question ou encore un lien pour obtenir la documentation de l’API en question.

La majorité des APIs présentées sont gratuites. L’outil a remporté un certain succès sur Product Hunt et la praticité de ce dernier est notamment soulignée ! L’outil a été élu Produit du Jour, le 26 décembre 2020. Un mode sombre est également disponible, pour ceux qui aiment naviguer avec un dark mode.

Sur Github, il existe également une liste de toutes les APIs publiques disponibles gratuitement, régulièrement mise à jour. Les données du site Public APIs proviennent d’ailleurs de cette liste.

Une liste pratique pour ceux qui souhaitent créer des side projects spécifiques et dans d’autres cas !