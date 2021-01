En tant que designer, il est important de montrer son travail. En parler c’est bien, mais pour comprendre le style de quelqu’un et voir concrètement ce qui a été réalisé, avoir un portfolio est nécessaire. Nombreux sont ceux à utiliser Dribbble pour mettre en avant leur travail. Cependant, Bogdan Slomchinskiy a remarqué que son travail était masqué, car il n’avait pas de profil professionnel (et donc payant) sur la plateforme.

Il a donc décidé de créer un site, Case où chaque designer peut montrer gratuitement son travail ! Pour utiliser Case, il suffit de s’inscrire sur la plateforme pour créer son portfolio ! Il faut pour cela, un nom d’utilisateur, un mot de passe et un email. Case est donc un outil pour les designers, créé par un designer !

Une alternative à Dribbble

Concrètement un profil sur Case se compose de deux grandes parties : celle qui concerne la personne et ensuite ses travaux.

Dans la première partie, un utilisateur peut mettre une photo, son nom et prénom, son métier, où il vit ainsi qu’une description.

Dans la partie dédiée aux projets, s’affiche les créations de chaque designers. En cliquant sur un projet, il est possible de voir ce qui a été réalisé, par exemple une landing page, une web application… et les différents visuels du rendu.

Pour un projet, il est possible d’entrer un titre, une description, un lien vers le design, préciser si d’autres designers ont travaillé sur le projet, et télécharger des photos. La possibilité d’ajouter des vidéos est une fonctionnalité prévue prochainement.

L’outil est gratuit, mais il est possible de faire un don pour soutenir le créateur et le développement de la plateforme ! Par ailleurs pour télécharger 5 images sur un projet, il faut payer un dollar par mois. Il est également possible de faire des retours à Bodgan, afin d’améliorer Case !