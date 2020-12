Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas ! Écouter Aya Nakamura en boucle ou bien Les Lacs du Connemara, c’est un choix ! En tout cas en cette fin d’année 2020, Spotify nous a permis de revenir en musique sur toute l’année avec une retrospective complète.

Pour bien finir l’année, c’est l’IA « How Bad Is Your Spotify? » qui est mis en avant ! Une intelligence artificielle sophistiquée, qui va juger nos atroces goûts musicaux via Spotify ! À noter, aucune donnée Spotify n’est sauvegardée.

Des interactions avec l’IA bien réalisées

Pour savoir « à quel point votre Spotify est mauvais » il suffit de cliquer sur le bouton « Find Out ». À partir de là, il faut interagir avec une intelligence artificielle qui va évaluer nos goûts musicaux sur Spotify. Dans un premier temps, il faudra se connecter à Spotify. Il est aussi possible de comprendre comment l’IA détermine ce qui est « bon » ou non !

L’IA analyse les playlists et commence à poser des questions comme on peut le voir ci-dessous, avec une certaine touche d’humour !

Après avoir répondu aux différentes questions, un score s’affiche (et le mien n’est pas terrible…).

Pour finir, une brève analyse des titres et des artistes sont faits. Enfin, si l’expérience a plu, il est possible de soutenir ce dernier via Patron. Pour finir, il est expliqué comme déconnecter le compte Spotify de l’outil !

Les nombreuses personnes ayant testé cette intelligence artificielle ont trouvé ça drôle et recommandent d’ajouter un bouton de partage, afin de partager les résultats à des proches !