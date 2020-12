Le podcast est sans aucun doute le support dont la popularité a le plus augmenté ces dernières années. 2020 n’a pas dérogé à la règle : alors que les gens ont été appelés à rester enfermés chez eux, ils se sont tournés vers les podcasts pour s’informer sur un tas de sujets. Néanmoins, de nombreux podcasteurs ne disposent pas de leur propre page pour mettre en avant leur produit. Avec Podpage, il est possible de créer son propre site pour promouvoir son podcast de manière simple et rapide.

Si les podcasteurs n’ont en général pas de page dédiée, c’est notamment parce que les épisodes sont d’ores et déjà rassemblés sur les plateformes d’écoute utilisées par les auditeurs, à savoir Apple, Spotify, Google, etc. Toutefois, posséder un site à soi peut s’avérer bien plus simple pour en faire la promotion, notamment avec un lien à partager simplement sur les réseaux sociaux par exemple. C’est pour répondre à ce besoin que l’Américain Brenden Mulligan a créé Podpage. Cet entrepreneur et designer est également à l’origine de l’application LaunchKit, vendue à un certain Google en 2016.

Comme le rappelle TechCrunch, Podpage existe depuis un certain temps déjà, mais des mises à jour y ont récemment été ajoutées, et la plateforme a été listée sur le site Product Hunt qui répertorie les produits tech les plus intéressants. Pour créer son site via Podpage, il suffit tout d’abord de taper le nom de votre podcast. Ensuite, l’outil se met en route pour créer une page et vous pouvez choisir une méthode de monétisation, ainsi qu’ajouter des liens vers tous vos réseaux sociaux. Une sidebar envoie également vers toutes les plateformes d’écoute où votre podcast est disponible.

La mise en page se fait très simplement et en quelques clics, et permet également des éléments de personnalisation comme en atteste le site réalisé par le podcast Business Casual. Vous pouvez, par exemple, y ajouter les avis laissés par des personnes sur les plateformes d’écoute. Autre point notable, vous pouvez aussi proposer un lien d’abonnement ainsi qu’un formulaire de contact, où les utilisateurs peuvent indiquer leur adresse mail : les notes soumises dans le formulaire seront envoyées à l’adresse électronique qui vous est associée.

Podpage propose plusieurs offres dont une gratuite, n’hésitez donc pas à tenter l’aventure.