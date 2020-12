Le nombre de voitures électriques sera beaucoup plus important d’ici quelques années, c’est inévitable. Volkswagen accélère afin de proposer de multiples bornes de recharge stationnaire ainsi qu’une borne de recharge mobile ayant l’apparence d’un petit robot. Un simple appel de la borne depuis un smartphone ou depuis la voiture électrique et ce robot viendra recharger votre véhicule électrique.

Décupler les chargeurs de voitures électriques

D’ici 2025, le groupe Volkswagen compte vendre approximativement 1,5 million de véhicules électriques à travers le monde. La demande de ce genre de voiture ne fait qu’augmenter ce qui oblige le constructeur ainsi que d’autres groupes à s’adapter. Tout en reconnaissant que les véhicules électriques sont l’avenir, il faut une borne afin de les charger. Tesla a d’ailleurs récemment communiqué que ses bornes seront améliorées pour pallier les futures demandes. Du fait que Volkswagen compte commercialiser une dizaine de modèles d’ici une décennie, il compte lui-même développer plusieurs stations de recharge selon l’utilisation du particulier ou du professionnel.

À ce jour, outre des bornes de recharges stationnaires très standards, le constructeur est en train de développer un robot mobile capable de venir alimenter les batteries de la voiture sur demande. D’autre part, la filiale Volkswagen Group Components développerait en supplément une borne de recharge rapide flexible.

« Nous développons des solutions pour éviter des mesures autonomes coûteuses. Le robot de charge mobile et notre station de charge rapide flexible ne sont que deux de ces solutions », a déclaré Thomas Schmall, PDG de Volkswagen Group Components

Ce robot de charge mobile sera très efficace dans les endroits relativement petits comme les parkings souterrains par exemple. Celui-ci viendrait alors grâce à l’action de votre part recharger entièrement et rapidement votre véhicule électrique. Outre le fait que ça soit un confort (très appréciable) pour le client, cela permettra aux gérants de parkings, de parc automobile, ville ou toute autre infrastructure de proposer ce type de service à moindres frais. Il n’y aura pas besoin de faire de travaux relativement coûteux.

Le robot serait composé de deux parties, la première étant une partie où se trouve le robot ainsi que toute l’IA pour le faire fonctionner. La seconde partie quant à elle serait tractée par le robot, c’est d’ailleurs dans celle-ci que se trouve la batterie mobile. Une fois l’ordre reçu, le robot viendra placer et brancher la batterie amovible sur la voiture et partira à sa borne. Lorsque la voiture sera suffisamment rechargée, le robot viendra la chercher afin de la remettre sur sa base.

« Une infrastructure de recharge omniprésente est et reste un facteur clé du succès de la mobilité électrique. Notre robot de charge n’est qu’une des nombreuses approches, mais c’est sans aucun doute l’une des plus visionnaires », explique Thomas Schmall, PDG de Volkswagen Group Components.

Un concept très prometteur pour les années à venir afin de développer les véhicules électriques. Volkswagen propose là une station de recharge autonome et moins coûteuse. Selon la vidéo, un seul robot serait suffisant pour recharger un parking, si le nombre de batteries à disposition le permet.

Investir dans le monde de demain

Volkswagen Group Components compte bien avancer à pas de géant de ce milieu-là. D’ici quelques années, ils mettront à disposition du public ou des professionnels diverses stations de recharge comme la DC Wallbox qui est quant à elle pas loin d’être commercialisée. Cette station de recharge rapide propose une capacité de 22 kW. Elle se base sur du courant continu tandis que les autres se basent sur du courant alternatif. Elle permet de faire circuler le courant continu directement dans les batteries alors que le courant alternatif passe quant à lui par différentes étapes afin de recharger les batteries. Outre un gain de temps significatif, la DC Wallbox 22 kW peut facilement se placer dans des parkings de supermarchés. C’est une solution idéale qui se trouve entre la station de recharge classique et le prototype de robot mobile.

À la suite de différents tests en interne, cette DC Wallbox est actuellement testée dans plusieurs sites de Volkswagen dont Wolfsburg, Braunschweig, Hanovre, Salzgitter, et Kassel. D’ailleurs, elle sera équipée de la fonction de charge bidirectionnelle, c’est-à-dire qu’elle peut restituer et récupérer le surplus d’électricité afin de la réinjecter dans le réseau. Une fonctionnalité très intéressante, car ce surplus pourrait être dirigé vers des batteries solaires ou tout autre dispositif (pour une utilisation faite par un particulier). Pour ce qui est de la version mobile, Volkswagen n’a pas communiqué de date de sortie, mais ce prototype de robot serait bel et bien fini.

Image : Volkswagen (Le groupe Volkswagen développe une station de recharge mobile pour les particuliers et les professionnels.)

Image : Volkswagen (Volkswagen met au point plusieurs stations de recharge pour les années à venir.)