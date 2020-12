Des newsletters, il en existe des milliers, des dizaines de milliers. Il en existe tellement qu’il est parfois difficile de savoir quelles sont les newsletters qui existent sur le marché. Pour connaître les newsletters présentent sur tel ou tel marché et obtenir des informations sur cette dernière, un outil existe !

Newsletter Spy est une base de données sur 20 000 newsletters. Ce fichier regroupe de nombreuses informations. L’outil a été développé par Jakob Greenfeld, un entrepreneur passionné par le Boostrap. Il a d’ailleurs créé de nombreux outils pratiques, comme What To Tweet, pour trouver des idées de tweets, Sumo Spy, pour découvrir ce qui se vend sur AppSumo et bien d’autres. Toutes les informations de Newsletter Spy sont disponibles via Airtable, permettant de créer facilement des filtres personnalisés.

Pour une veille pertinente sur les newsletters !

Parmi les informations disponibles dans ce tableur on retrouve : le nom de la newsletter Substack, le lien, le slogan, la date de lancement, le créateur, une description du créateur, le nombre d’abonnés, les abonnements existants, le nombre moyen de commentaires, de likes, si des partenariats payants sont réalisés dans les newsletters, le nombre de posts sponsorisés ou encore le nombre de posts gratuits.

Un outil pratique pour découvrir des newsletters Substack donc, mais pas seulement ! Cet outil permet de trouver et analyser la concurrence, trouver des newsletters avec lesquelles réaliser des partenariats ou encore trouver des newsletters abandonnés à acheter à petits prix.

Newsletter Spy est un outil payant. Plusieurs formules payantes sont disponibles : une à 14,99 dollars qui n’inclut pas les mises à jour du tableau. L’autre formule payante est à 14,99 dollars par mois donnant accès à toutes les informations de la base de données, et permet de profiter des mises à jour récurrentes, une fois par mois. Toutes les données proposées, proviennent de Substack, un outil permettant d’envoyer une newsletter, avec une version payante.