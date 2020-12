Akeneo, éditeur de logiciel de PIM (Product Information Management), qui centralise, harmonise et optimise toutes vos informations produits et sur tous les canaux, vient de publier un livre blanc intitulé “Les quatre super pouvoirs du PIM pour libérer votre croissance”. En téléchargeant cet e-book, vous découvrirez tous les avantages que présente une solution PIM pour améliorer son expérience produit.

L’efficacité : la clé de la solution PIM

Dans son livre blanc, Akeneo détaille comment une meilleure efficacité dans la gestion des workflow, réduit les coûts et rentabilise les investissements. Effectivement, une efficacité améliorée peut vous permettre d’enrichir vos informations produits à grande échelle et cela peut faire la différence face à vos concurrents.

Vous découvrirez notamment le témoignage de Midland Scientific, un fabricant de matériel scientifique qui a réussi à mettre un terme à l’augmentation des coûts et à la multiplication des inefficacités de ses processus d’enrichissement des informations produits en interne. L’idée plébiscitée par Akeneo est de reprendre le contrôle des processus de gestion des informations produits pour travailler plus intelligemment. Avec une meilleure efficacité, vous serez également plus à l’aise pour partir à la conquête de nouveaux marchés.

Qui dit expérience produit de qualité, dit flexibilité

L’e-book met également en avant l’importance de la flexibilité : l’apparition constante de nouveaux produits et l’évolution perpétuelle de la demande obligent les entreprises à faire preuve d’adaptabilité. En tant qu’entreprise, vous devez pouvoir réagir rapidement et mettre vos produits à jour de manière fluide pour répondre aux attentes de potentiels clients.

Dans son livre blanc, Akeneo démontre que cette logique est aujourd’hui primordiale. En 2020, les consommateurs ont besoin de connaître la provenance des produits qu’ils achètent, la manière dont ils sont conçus et s’ils respectent les normes en vigueur. Ce livre blanc partage les donnes pratiques pour mieux répondre à ces standards d’expérience produit.

En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez que l’implémentation d’une solution PIM (Product Information Management) résorbe les points de friction et la plupart des problématiques actuelles auxquels sont confrontés les e-commerçants. Akeneo vous conseille à ce sujet d’adopter une approche évolutive : “il n’est pas nécessaire d’implémenter une solution complète et finale dès le départ, dotez-vous de la solution PIM la plus simple possible et ajoutez-y des fonctionnalités au fil de l’eau”.