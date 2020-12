Qu’on le veuille ou non, il est commun qu’un site rencontre des problèmes. Quand c’est le cas, et notamment qu’une page web n’a pas été trouvée, une erreur 404 apparaît. Une page souvent délaissée, moche et classique, qui suffit à faire quitter un site. Les pages 404 sont cependant cruciales pour tout site web ! Pour trouver de l’inspiration, il existe des outils !

C’est notamment le cas de 404pages, un générateur de pages d’erreur. Ainsi, les meilleures pages d’erreur du web sont réunies dans ce générateur ! L’outil a été conçu par GrowmySaaS.co, une base de données de stratégies de croissance et de conversion pour les startups en early stage. Par ailleurs, le site a été conçu à la main, sans outil nécessitant de coder.

Pour utiliser le générateur de pages d’erreur, il suffit de cliquer sur le bouton disponible sur la page principale « Generate 404 page ». À partir de là, une page apparaît et il est possible d’en générer d’autres. Le nom de l’entreprise est affiché, ainsi qu’un lien vers le site web de cette dernière, ainsi qu’un screenshoot de la page en question. On retrouve ainsi les pages d’erreur d’Asana, Podia, Redbull…

L’objectif de l’outil étant de proposer des inspirations de pages d’erreur, afin d’éviter la page traditionnelle et banale. L’outil a été bien accueilli et permet à toutes les personnes en manque d’inspiration de trouver de bonnes idées !

Dans le même genre, 404 Illustrations propose 23 illustrations gratuites pour décrire en images, qu’un problème est survenu et non une page classique.