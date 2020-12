Pour suivre l’actualité, il y a plusieurs options : écouter la radio, regarder la télévision, lire le journal, consulter les sites des médias, comme Siècle Digital… Chacun ses préférences ! Certains veulent seulement les gros titres, d’autres lire en détail et certains ont leurs habitudes et aiment écouter certaines personnes. Pour ceux qui veulent gagner du temps, une nouvelle application a vu le jour !

Listle est une application disponible sous iOS et Android, permettant de découvrir les dernières actualités, les plus pertinentes et de manière personnalisée, en vidéo. Listle propose un flux dynamique et personnalisé, qui permet de comprendre facilement ce qui se passe dans le monde !

Un flux d’actualité à la TikTok



Le flux dynamique et personnalisé permet de connaître les préférences de chacun et ainsi d’offrir des actualités pertinentes à tous. Avec Listle, les créateurs souhaitent proposer du contenu pertinent et varié et provenant de sources d’informations vérifiées parmi lesquelles le Financial Times, CNN, Fox News, Politico, TechCrunch, Reuters, The Washington Post, … L’objectif étant d’. Les sujets proposés sur Listle sont divers et variés, on peut trouver de la politique, du sport, de la science, de la technologie ou encore du divertissement.

Une fois l’application téléchargée, plusieurs thématiques de sujets sont proposés : arts, society, business, divertissement… Il est ainsi possible de faire un choix pour obtenir des actualités personnalisées.

L’application fonctionne comme TikTok. Il suffit de faire défiler les actualités et de cliquer sur le bouton « Watch full video » pour découvrir la vidéo dans son entièreté.

Listle tire ainsi des vidéos d’actualité quotidiennes provenant de sources fiables et permet de découvrir le meilleur de l’actualité, de manière à s’y intéresser. Ainsi la prochaine fois que l’application sera ouverte, le contenu proposé sera pertinent. Les vidéos peuvent être partagées en un clic par mail, SMS ou sur une application.

Les retours sur l’application sont positifs et permettent de gagner du temps et obtenir des informations sur des sujets pertinents pour chacun !