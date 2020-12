De nos jours, les vidéos sont de plus en plus sollicitées par les marques, les freelances… Pratique à consulter, encore mieux lorsqu’elles sont sous-titrées, la vidéo est devenue incontournable. Cependant, pour le référencement, mais aussi pour le côté pratique des articles de blog sont également pratiques !

Type Studio, un outil dédié à l’édition de vidéo a lancé une nouvelle fonctionnalité. Video to Article, permet ainsi de transformer une vidéo en articles interactifs pouvant être publiés sur les réseaux sociaux, un blog…

L’idée de cette nouvelle fonctionnalité provient tout simplement d’un besoin interne. Avec les vidéos réalisées par Type Studio, de nombreuses personnes sont touchées par ces dernières. Ils ont ainsi cherché un moyen pour attirer du trafic sur le site directement, de manière organique !

Dans la vidéo ci-dessous, il est expliqué en détail le fonctionnement de Type Studio.

Une vidéo retranscrit en article en quelques instants !



Le fonctionnement de la fonctionnalité « Video to Article » permettant de transformer une vidéo en un article, proposée par Type Studio est très simple.Une fois sur l’outil, il faut créer un nouveau projet, puis télécharger une vidéo dans Type Studio. La vidéo va être automatiquement transcrite, les dialogues de la vidéo etc… Le texte généré peut être modifié, des moments peuvent être supprimés, des sauts de ligne peuvent être ajoutés etc.

TypeStudio permet également de générer des sous-titres automatiquement. La police, le texte, la couleur de ce dernier sont des paramètres pouvant être modifiés.

Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton « Editer ». La vidéo avec les sous-titres apparaît alors, ainsi que l’article généré.

Le lien de l’article peut alors être ajouté dans des outils comme Notion ou bien directement dans un blog. La vidéo avec le transcript, peuvent aussi être envoyés par email via un simple lien. Concrètement l’utilisateur verra la vidéo complète, puis le transcript de cette dernière. Au fur et à mesure que la vidéo avance et le texte aussi, une pop-up de la vidéo apparaît à l’écran pour suivre le fil.

TypeStudio est un outil proposant une offre gratuite permettant de télécharger 20 minutes de vidéos par mois. Ensuite, plusieurs offres payantes sont disponibles allant de 14 dollars à des montants à définir en fonction des besoins.