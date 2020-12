Avoir un site internet c’est une bonne chose, mais ce n’est évidemment pas suffisant. Tout propriétaire de site attend que les visiteurs deviennent des clients, et si n’est pas le cas, il faut se poser des questions. Echanger avec tous les visiteurs pour comprendre les points bloquants n’est pas toujours envisageable. Pour facilement comprendre et suivre le comportement des utilisateurs, analyser ce dernier et optimiser un site, il existe plusieurs outils.

On peut citer Plerdy. Plerdy est un outil multifonctionnel qui permet de suivre les sessions des visiteurs, les clics, propose des cartes thermiques et bien d’autres données pour analyser le comportement des utilisateurs et améliorer le site afin de booster les ventes. L’outil idéal pour les agences SEO, les concepteurs de site et toute personne souhaitant obtenir des données utilisateur !

La possibilité de suivre tout ce que l’utilisateur fait sur un site

Plerdy offre plusieurs heatmaps, permettant d’analyser de nombreux éléments comme : la profondeur du scroll, la sélection de texte, le survol de curseur, la séquence des clics réalisés…

À partir de là, il est possible d’analyser les clics et les actions des utilisateurs en fonction d’éléments dynamiques, mais également en fonction des sources ou encore des appareils utilisés pour la navigation.

Ainsi, il est possible d’obtenir en quelques clics un aperçu de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Plerdy permet également de visionner des vidéos individuelles ou différentes sessions d’un utilisateur spécifique pour voir les changements de comportement.

Plerdy propose également plus de 25 pop-ups pour collecter des emails, numéros de téléphone, générer des rappels, obtenir des feedbacks… Ces pop-ups sont entièrement personnalisables et peuvent être diffusées à certains visiteurs uniquement.

Un outil permettant d’optimiser le SEO au quotidien

Enfin, Plerdy offre un outil SEO. Chaque jour une analyse du site est fait à travers un rapport SEO. Il est ainsi possible d’apporter des corrections instantanément et accéder à un mode avant/après pour enregistrer les nouvelles mises à jour.

Plerdy permet également d’activer l’API de la Search Console de Google pour analyser les mots clés et repérer les opportunités de contenu.

Plerdy est un outil payant accessible à partir de 59 dollars et à vie. Cette offre d’ordinaire proposée à 2124 euros permet d’utiliser Plerdy sur 3 sites, analyser 25 000 pages vues par jour et 1 000 sessions vidéos.

