Malgré le covid, on dirait bien que Noël va être l’occasion de profiter des fêtes en famille. La période est favorable au visionnage de films et séries sur le canapé du salon, en digérant le substantiel repas de famille qui tire sur l’estomac. Pourtant, beaucoup de films et séries télé restent inaccessibles légalement car les zones géographiques possèdent des catalogues différents.

En France, il est ainsi impossible de souscrire à certaines plateformes étrangères tandis que les plateformes qui le sont ne proposent les mêmes titres qu’aux Étas-Unis, au Japon ou au Brésil. Pénible quand on cherche un film précis ou qu’on a déjà bien essoré le catalogue de la plateforme de streaming.

Une technologie VPN qui permet de se localiser partout dans le monde est une bonne solution pour “débloquer” l’ensemble des catalogues. En plus de sécuriser sa connexion, d’éviter de se faire voler des données ou encore d’avoir une protection Wifi public, un VPN vous aide à jouer des meilleurs tarifs et offres géographiques.

Et c’est là que PureVPN intervient avec un offre alléchante pour Noël : 91% de réduction sur le forfait de 5 ans à 1.02 euros par mois, 61 euros au total au lieu de 576 euros ! Son application compatible avec Windows, Mac, Android, iOS, vous permettra de vous connecter facilement et à 7 régions Netflix (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, France, Allemagne, Japon), Amazon Prime, BBC iPlayer UK, ITV UK.. le tout légalement et en toute sécurité.

Autre fonctionnalité intéressante, le vpn facilite l’achat l’accès aux prix les plus bas en jouant sur les différences de prix entre les régions (par exemple sur les jeux vidéo sur Steam, sur les billets d’avion, etc).

En plus de cette réduction conséquente, nous vous proposons un code promo supplémentaire de -10% spécial Siècle Digital : codepromo10.

Des fonctionnalités pertinentes et sécurisantes

Réduire PureVPN à un simple facilitateur d’accès aux films et séries serait réducteur alors que l’application possède un certain nombre de points forts dont :

Des améliorations continues sur ses applications ;

Un audit réalisé par un des «Quatre Grands», KPMG ;

Plus de 6500 serveurs dans 140 pays ;

Un réseau VPN 10 Gigabit ;

Des informations en temps réel sur vos plateformes de streaming préférées ;

Des serveurs basés sur RAM comme sécurité intégrée

Des serveurs 100% physiques.

Cette offre temporaire et extrêmement intéressante n’est malheureusement à saisir que pendant les fêtes !