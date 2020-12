Au quotidien et dans certains métiers, les données sont clés et l’analyse de ces dernières et donc primordiales. Cependant, analyser facilement une grande quantité de données, n’est pas toujours une chose simple ! D’autant plus lorsque l’on choisit de travailler sous des feuilles Excel ou Google. Plus les données sont lourdes et cloisonnées, plus elles sont difficiles à analyser, surtout sans base de données. Pour se simplifier la tâche, il est commun de passer par un outil SaaS. Pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête ou tout simplement ne pas trop dépenser, il existe des solutions !

Une feuille de calcul reste l’outil de base. Avec un outil comme Airboxr, l’analyse de type SQL est simplifier et accessible à tous. Airboxr est un outil de business intelligence no-code et un module complémentaire à Google Sheets. Grâce à ce dernier, l’analyse de données devient simple et surtout rapide. L’outil permet d’exécuter la fonction query() sur Google Sheets sans avoir à apprendre à coder dans Google Apps Script ou SQL.

Des données centralisées dans un seul et même outil



la possibilité de connecter plusieurs feuilles de calcul ensemble

importer des données de n’importe quelle source en utilisant la barre latérale interactive

la recherche de données sans fonctions complexes comme IMPORTRANGE et VLOOKUP

filtre avec de multiples critères

agréger des données pendant une importation

interroger des données à partir de Google Analytics

Parmi les fonctionnalités clés de l’outil, on peut citer :

Une nouvelle fonction nommée « Enrichir » a récemment été lancée, permettant de retrouver les mails de profils LinkedIn. Il suffit de coller des liens de profils Linkedin sur une colonne GSheet et d’utiliser Airboxr pour remplir les champs « Nom », « Société » et Email ».

À l’avenir d’autres fonctionnalités sont prévues comme l’intégration avec les publicités Facebook et la Search Console de Google. De plus, il sera possible de partager les requêtes sauvegardées avec d’autres membres de l’équipe.

Airboxr est un outil gratuit jusqu’à fin 2020. Tous les utilisateurs enregistrés avant le 31 décembre 2020 bénéficieront d’un tarif préférentiel de 9 $/mois/utilisateur à partir de janvier 2021, valable jusqu’à annulation. En fonction des besoins de chacun, trois formules payantes sont proposées : 9$/mois/utilisateur, 19$/mois/utilisateur et 59$/mois/utilisateur.