Pour une entreprise qui propose plusieurs services, ou pour un artiste dont la musique est disponible sur plusieurs plateformes, le lien unique de la bio sur Instagram ne suffit pas. La bio Instagram est limitée à 150 caractères et un lien cliquable seulement peut être ajouté. Il existe de nombreux outils de « link-in-bio », permettant d’ajouter plusieurs liens sur son profil Instagram. Cependant, la majorité des outils sont pratiques certes, mais pas très design.

Aujourd’hui, c’est l’outil Taplink qui est mis en avant. Un outil de link-in-bio permettant de construire de micro landing page pour partager du contenu via Instagram. L’avantage majeur de Taplink, c’est que les landing pages peuvent être créées directement depuis smartphone, via le drag and drop.

Taplink : l’outil pour augmenter l’engagement et le trafic via un contenu cliquable

Une fois sur Taplink et pour ajouter une nouvelle landing page, il suffit pour commencer, de choisir un nouveau bloc, parmi tout ceux disponibles : text, lien, carrousel de photos, avatar, formulaires, FAQ, vidéo… Il est ensuite possible d’ajouter un lien, lié à une action comme : la redirection sur un site, un appel, l’envoi d’un SMS ou d’un email ou encore l’ouverture d’une page du site.



Taplink offre un outil complet pour créer des formulaires et ainsi récupérer des informations précises sur des prospects, des leads.

Des micros landing-pages pour Instagram sans avoir à coder

Concernant le design des micros landing pages, plusieurs templates sont proposés, plus de 100. Une fonctionnalité pratique pour ceux qui veulent aller droit au but, sans perdre de temps à créer le design parfait. Pour ceux dont le design est une passion, tous les éléments de la landing page peuvent être personnalisées : police, couleur, arrière-plan…

Des sections peuvent être créées afin de combiner plusieurs blocs et par exemple ajouter plusieurs liens à la suite.

Quand la page est mise en ligne, Taplink offre un outil de statistiques pour voir quel lien fonctionne, le taux de conversion, le nombre d’utilisateurs chaque mois…

Enfin, Taplink s’intègre avec un grand nombre d’outils comme Google Analytics, MailChimp, OpenGraph, Stripe, Paypal …

Grâce à une offre spéciale sur Appsumo, Taplink est accessible à vie, pour seulement 49 dollars. Pour ce prix, il est possible de lier 5 comptes par landing page, avoir un nombre illimité de lien, d’utilisateurs et de visiteurs uniques. Pour les agences ou entreprise qui gèrent plusieurs comptes, d’autres offres sont également disponibles.

