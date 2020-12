Créer des vidéos fait aujourd’hui part intégrante de toute stratégie marketing. Après avoir tourné une vidéo, réalisé le montage, il faut la diffuser et l’objectif étant d’obtenir un effet « Wahou » et des milliers de vues. Cependant, il est commun qu’une vidéo soit noyée dans l’océan de vidéos publié chaque jour. Il faut donc attirer l’attention dès le début, en créant des vidéos interactives !

C’est là qu’intervient l’outil Intelli, un outil qui permet de créer des vidéos interactives, dans laquelle des CTA, images, son et texte peuvent être intégrés. L’idée étant d’engager les internautes avec votre vidéo, en les faisant participer à la vidéo. Ainsi, la vidéo sort du lot et le contenu fait la différence !

Un outil simple à prendre en main

Intelli est un outil intuitif, offrant des fonctionnalités simples et basé sur le drag and drop et point and click. Il suffit d’ajouter une vidéo dans Intelli, afin d’intégrer des éléments interactifs à la vidéo originale.

Via l’éditeur d’Intelli, des formes, du texte, de l’audio, du contenu web ou des boutons peuvent être ajoutés. La couleur, la taille et bien d’autres paramètres des éléments peuvent être modifiés.

Booster les vues de vidéos grâce aux interactions

Intelli offre deux fonctionnalités uniques : la possibilité de donner le choix aux utilisateurs en fonction de leurs envies. En fonction du choix de l’utilisateur, une action différente aura lieu (redirection sur un lien, une autre vidéo, un email…).

L’autre fonctionnalité c’est l’insertion de points d’arrêt. Ainsi, il est possible d’arrêter la vidéo à tout moment, créer des boules…

Une fois la vidéo créée, elle peut être partagée via un lien direct ou bien intégrée.

Intelli offre un outil de statistiques complet, permettant de suivre les indicateurs clés de chaque vidéo : les interactions, le taux de lecture, les vues…

Enfin, Intelli propose l’hébergement de toutes les vidéos, directement sur sa plateforme. L’hébergement d’Intelli.tv est sécurisé et privé par défaut, ce qui permet de contrôler qui a accès à votre contenu vidéo.

Un outil construit sur l’accessibilité

Dernier petit point, Intelli est un outil accessible à tous. Dès le lancement, l’outil a été compatible avec les lecteurs d’écran, afin d’offrir une expérience inclusive dont tout le monde peut profiter.

Intelli est un outil payant disponible à vie à partir de 59 dollars. À ce prix, un utilisateur peut se servir de l’outil, 50 vidéos actives peuvent être sur l’outil, 50 heures de streaming sont disponibles par mois… D’autres offres sont disponibles en fonction des besoins.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.