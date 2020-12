La société d’Elon Musk spécialisée dans la construction de tunnels veut aller un cran plus loin à Las Vegas. En mai 2020, The Boring Company achevait la création de son deuxième tunnel dans la ville américaine. Pourtant, Elon Musk ne compte pas s’arrêter là. Il veut construire un tunnel en forme de boucle pour desservir le centre-ville de Las Vegas et l’aéroport international McCarran.

Bientôt un tunnel pour desservir le Strip à Las Vegas ?

Déjà, à la fin de l’été 2020, The Boring Company obtenait une autorisation pour construire un nouveau tunnel à Las Vegas. À l’époque, Elon Musk précisait que : « nous sommes ravis de recevoir l’approbation de la commission du comté pour aller de l’avant avec notre proposition de gare et de tunnel pour les passagers et nous sommes impatients de franchir les prochaines étapes pour créer une solution de transport innovante pour nos invités et visiteurs du Convention Center ».

Mais The Boring Company ne compte pas s’arrêter là. Elon Musk veut construire un véritable réseau sous Las Vegas. Il vient d’annoncer qu’il prévoit finalement de construire une extension de son système de transport souterrain sous la ville. L’entreprise veut désormais construire une « boucle » souterraine de 16 kilomètres pour desservir la célèbre bande des hôtels-casinos de Las Vegas en plein cœur du centre-ville (le Strip), ainsi que l’aéroport international McCarran.

Concrètement, cette nouvelle proposition de la Boring Company pourrait permettre de relier le Las Vegas Convention Center à Mandalay Bay en seulement trois minutes, contre 30 minutes à la surface aux heures de pointe. Cette annonce intervient seulement quelques jours après que la Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA) ait racheté le monorail de Las Vegas. Une acquisition qui met fin à un accord de non-concurrence qui empêchait jusqu’alors The Boring Company de creuser des tunnels desservant les mêmes zones.

Chaque hôtel devra payer pour avoir sa station

Dans un avenir proche, Elon Musk prévoit de faire circuler jusqu’à 4 000 passagers par heure dans ses tunnels à bord des Tesla Model 3 et Model X. Le projet final est évidemment de faire fonctionner ces véhicules de manière totalement autonome. Ce ne sera pas le cas tout de suite. Des capteurs équiperont au fil des mois les tunnels pour permettre aux véhicules de gagner en autonomie pour qu’à terme, ces tunnels deviennent des routes parfaitement adaptées aux voitures autonomes.

Si la nouvelle extension proposée par la société de Musk est approuvée, elle sera cette fois-ci financée différemment. The Boring Company paiera le coût de la construction du tunnel pour cette nouvelle boucle urbaine. Les casinos et les hôtels situés dans la zone desservie qui veulent une station devront également payer pour les faire construire. The Boring Company présentera très bientôt son projet devant le conseil municipal de Las Vegas.