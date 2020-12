Alors que le shopping en ligne tend à se démocratiser, l’industrie de la mode fait encore face à un problème majeur : celui des tailles. Comment garantir qu’un vêtement acheté sur Internet sera adapté à la morphologie de l’acheteur, quand il est impossible pour ce dernier de l’essayer ? Si les guides et les simulateurs basés sur la taille et le poids sont les solutions les plus répandues, Amazon apporte une nouvelle réponse avec son service « Made for You« . Lancé récemment aux États-Unis, celui-ci propose aux utilisateurs des t-shirts sur-mesure, créés à partir de « doubles corporels virtuels ». Explications.

Avec « Made for You », Amazon vous propose des t-shirts personnalisables et sur-mesure

Bien consciente que chaque morphologie est différente et unique, Amazon a souhaité offrir à ses clients nord-américains la possibilité de créer des t-shirts parfaitement adaptés à leur corps. Pour cela, le géant du eCommerce a donc lancé « Made for You ». Grâce à ce service, les utilisateurs pourront envoyer leurs mensurations (taille et poids) ainsi que deux photos d’eux, afin de générer une représentation numérique (ou un « double corporel virtuel ») fiable de leur morphologie.

À partir de cet avatar virtuel, les acheteurs pourront définir le type d’encolure, de manche et de coupe qu’ils souhaitent, ainsi que la longueur qui leur convient le mieux. Ils pourront également choisir la couleur du t-shirt, ainsi que sa matière, afin d’avoir un rendu 100% personnalisé et en adéquation à leurs envies.

Une fois l’ensemble de ces éléments défini, les acheteurs pourront évidemment prévisualiser le résultat sur leur double virtuel avant de passer à la caisse. Comptez 25 dollars (soit environ 20 euros) pour un t-shirt sur-mesure. Un tarif que l’on pourrait qualifier d’abordable pour ce type de prestation.

Le géant du eCommerce s’essaye à la mode

Avec « Made for You », Amazon marque une nouvelle fois son intérêt pour le secteur de la mode. Rappelons qu’au mois d’octobre, le géant du eCommerce lançait déjà un service de personnal shopper pour les hommes. Plus tôt dans l’année, l’entreprise de Jeff Bezos mettait également en avant trois travaux basés sur l’intelligence artificielle pour la vente de vêtements en ligne.

Toutefois, ce qui marque particulièrement dans le service « Made for You », c’est l’utilisation d’une nouvelle technologie 3D pour trouver une solution innovante à la question des essayages. De fait, les retours de vêtements en raison de problèmes de taille sont récurrents dans l’industrie de la mode en ligne, et ils représentent une perte de temps et d’argent considérable pour les entreprises, en plus de leur demander de fortes ressources logistiques. En proposant des vêtements sur-mesure parfaitement adaptés à chaque morphologie, ces complications seraient considérablement réduites.

Évidemment, il paraît encore difficilement concevable de mettre en place ce dispositif à grande échelle, notamment dans le secteur de la fast fashion, mais Amazon soulève tout de même une piste ingénieuse qui pourrait ouvrir la voie à d’autres entreprises à l’avenir.